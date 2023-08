Renungan Harian Katolik 31 Agustus 2023, Cara Tetap Mendapatkan Kepercayaan yang Lebih Besar

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Katolik berikut ditulis oleh Gabriel Chanfarry Hadylaw, Founder of Inner Tunnel Communities through beyond Wisdom, dengan judul Tiga Cara Bisa Tetap Siap Sedia dalam Mendapatkan Kepercayaan yang Lebih Besar.

Pak Gabriel Chanfarry Hadylaw menulis Renungan Harian Katolik ini merujuk bacaan Injil Matius 24:42-51.

Di bagian akhir Renungan Harian Katolik ini dilampirkan pula teks lengkap bacaan Kamis 31 Agustus 2023 beserta mazmur tangggapan dan bait pengantar Injil.

Manusia dalam kehidupan apa saja tentu ingin membangun relasi yang semakin baik dengan sesama anggota keluarga di rumah, sesama rekan kerja di tempat kèrja, sesama kolega di berbagai komunitas dan lainnya.

Manusia ingin mendapatkan kepercayaan semakin besar sehingga dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Manusia bisa saling siap sedia dalam membantu sesama bila seseorang membutuhkan bantuan secepatnya.

Ada tiga cara agar manusia tetap siap sedia mendapatkan kepercayaan besar.

Pertama, manusia dapat tetap mau setia menepati janji yang diucapkan.

Manusia perlu sampai merasakan bahwa janji adalah hutang yang perlu dilunasi segera.

Kedua, manusia mau tetap bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan.

Manusia mau tetap setia mengerjakan sekecil apa pun tugas yang diberikan sampai dapat dikerjakan dengan tuntas.

Ketiga, manusia mau tetap bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan.

Manusia akan semakin meningkatkan integritas dalam kepribadian dengan mau menunjukkan sikap jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Tuhan ingin manusia siap sedia untukNya di semua aktivitas kehidupan