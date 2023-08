Promo KFC - Promo KFC 31 Agustus 2023, Hari Terakhir Take Away Fest, 3 Nasi 3 Ayam 3 Coca-cola Rp54.545

POS-KUPANG.COM - Promo KFC take away fest akan berakhir hari ini 31 Agustus 2023.

Pastikan kamu tidak melewatkan Promo KFC hari ini, yang cocok untuk makan ramai-ramai.

Kamu bisa dapatkan 3 ayam, 3 nasi dan 3 coca-cola hanya dengan Rp54.545 dengan membeli paket Promo KFC ini.

Berikut syarat dan ketentuan untuk Promo KFC ini.

- Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali Bandara

- Promo Value Kombo Take Away hanya berlaku mulai tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2023

- Berlaku untuk take away dan drive thru⁠

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠



Selain take away fest, ada juga Promo KFC lainnya yang tersedia hari ini.

Cek daftar promonya pada katalog Promo KFC berikut ini.