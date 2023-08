Promo KFC 29-31 Agustus 2023, Tinggal 3 Hari 3 Paket Nasi+Ayam+Cola 54 Ribuan, Ada Jagoan Hemat Juga

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan Promo KFC take away fest yang hanya tinggal tiga hari lagi.

Promo KFC ini hanya berlangsung hingga akhir bulan ini saja, 31 Agustus 2023.

Selain Promo KFC take away fest, kamu juga bisa pesan menu lainnya yang tak kalah menarik.

Ada beberapa pilihan Promo KFC paket lengkap dengan beragam pilihan minuman.

Cek paket-paket yang tersedia pada katalog promo KFC berikut ini.

1. Promo KFC take away fest

Pada Promo KFC ini kamu dengan Rp54.545 kamu bisa dapatkan 3 ayam, 3 nasi dan 3 coca-cola.

Berikut syarat dan ketentuan untuk Promo KFC ini.

- Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali Bandara

- Promo Value Kombo Take Away hanya berlaku mulai tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2023

- Berlaku untuk take away dan drive thru⁠

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.⁠