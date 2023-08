Agnez Mo Pernah Jadi Tamu Spesial di Los Angeles FC, Sang Penyanyi Dapat Jersey Nomor 10 Carlos Vela

TAMU -- Agnez Mo jadi tamu spesial Los Angeles FC hingga sang penyanyi dapat jersey no 10 Carlos Vela

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo diam-diam juga kerap mengikuti perkembangan sepakbola di Amerika

Bahkan sang penyanyi asal Indonesia yang sebelumnya dipanggil Agnez Monica itu pernah menjadi tamu spesial klub asal Los Angeles FC

Lebih dari itu, peyanyi yang berkolaborasi dengan Ciara untuk lagu baruna, Get Loose itu mendapat hadia spesuial berypa jersey no 10 kebanggal LA FC, Carlos V

Penyanyi Agnez Mo menjadi tamu spesial klub Liga Sepak Bola Amerika Serikat (MLS), Los Angeles FC, kala menjamu Minnesota United , Senin (2/5) lalu waktu setempat.

Agnez mendapat kesempatan istimewa menjadi captain of the match dalam laga LAFC yang berlangsung di Stadion Venue Banc of California.

Tak hanya itu, Agnez Mo bahkan dipersilakan melakukan coin toss (pelemparan koin) jelang pertandingan.

"Terima kasih LAFC atas undangannya dan memilih saya menjadi kapten kehormatan, melakukan coin toss dan menyaksikan kemenangan tim," tulis Agnez dikutip dari akun @agnezmo

Pelantun “Overdose” itu juga mendapat jersey LAFC bernomor punggung 10. Sebagai informasi, jersey nomor 10 sebenarnya merupakan milik striker andalan sekaligus kapten LAFC, Carlos Vela.

Dia Agnez Mo berkelakar kepada Vela bahwa nomor 10 LAFC sekarang sudah jadi miliknya. "Sorry Vela, 10 sekarang merupakan nomor saya," tulis Agnez.

Pada laga tersebut, Los Angeles FC berhasil meraih kemenangan dramatis 2-0, di mana terjadi gol di menit akhir melalui kaki Ryan Hollingshead dan Jose Cifuentes.*

Agnez Monica atau Agnez Mo akhirnya comeback dengan lagu baru 'Get Loose'.

Dikutip dari Grid.ID, dalam lagu baru 'Get Loose' ini Agnez Mo berkolaborasi dengan musisi asal Amerika Ciara.