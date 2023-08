Agnez Mo Bakal Bikin Surprise, Sang Penyanyi Jadi Lineup Kejutan di Asian Sound Syndicate Vol 2

POS-KUPANG.COM -- Agnez Mo , penyanyi Indonesia yang sudah go internasional semakin dikenal di mancanegara

Penyanyi yang baru mengeluarkan lagu baru ft Ciara berjudul Get Loose itu didaulat jadi laneup kejutan di Asian Sound Syndicate Vol. 2

Pencapaian yang dirai sosok penyanyi yang sebelumnya dikenal nama Agnez Monica ini sebagai pembuktian pengakuan dunia pada mantan penyanyi cilik Indonesia itu

Diketahui, penyanyi Agnez Mo menjadi lineup kejutan dalam festival musik Asian Sound Syndicate Vol. 2.

Pengumuman kehadiran Agnez Mo disampaikan dalam Instagram resmi @asiansoundsyndicated.id. “Please welcome, our very own star @agnezmo as one of our headliners. She’ll complete the Day 1 lineup at ASS vol. 2,” tulis @asiansoundsyndicated.id dikutip Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Agnez Mo dijadwalkan tampil pada hari pertama acara tersebut digelar, yakni 26 Agustus 2023.

“On August 26, she’ll perform her hits and light up the night!" tambahnya.

Asian Sound Syndicate Vol. 2 akan digelar pada 26-27 Agustus 2023 di Parkir Barat JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Acara ini digelar oleh Stellar Events bekerja sama dengan Threego Indonesia. Selain Agnez Mo, festival musik tahunan ini juga akan menghadirkan sederet artis Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia.

Adapun musisi Indonesia yang berpartisipasi adalah Ramengvrl, Tuan Tigabelas, dan Westwew. Untuk tiket Asian Sound Syndicate Vol. 2 dibanderol dari harga Rp 700.000 hingga Rp 4 juta.

Jadwal dan Lokasi Asian Sound Syndicate Volume 2

Festival musik Asian Sound Syndicate kembali digelar di tahun 2023 dengan nama Asian Sound Syndicate Vol. 2.

Dikutip dari akun Instagramnya, pada volume kedua ini, Asian Sound Syndicate akan digelar pada 26-27 Agustus 2023 di Parkir Barat JIExpo Kemayoran.

