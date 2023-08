NYINYIR -- Agnez Mo pernah kalahkan The Weeknd di Chart Urban R&B Amerika Serikat, Sang Artis Malah Dinyinyirin

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo kini menjadi kebanggan Indonesia di panggung hiburan dunia.

Namanya pun sudah berkibar di Amerika dan menjadi idola. Bahkan, penyanyi yang awalnya dipanggil Agnez Mo itu bahkan pernah mengalahkan The Weeknd di Chart Urban R&B Amerika Serikat

Kini, Agnez Mo kembali menggoyang musik dunia dengan lagu baruna Ft Ciara , Get Loose

Namun siapa sangka usai mengalahkan The Weeknd di Chart Urban R&B , sang penyanyi pernah dinyinyirin

Diketahui, Agnez Monica yang kini dikenal sebagai Agnez Mo memang kerap memantik pro dan kontra di kalangan netizen tanah air.

Ada yang mendukung perubahannya yang signifikan selama berkarier di Amerika Serikat.

Namun, ada pula yang mencibirnya.

Meski demikian, ia tetap menunjukkan dirinya apa adanya dan terus berkarya.

Kerja kerasnya pun ternyata membuahkan hasil manis.

Terpantau dari akun Instagram pribadinya di @agnezmo pada Rabu (11/5/2022), ia memamerkan pencapaian yang diraihnya atas lagu Patience.

Lewat tiga buah gambar, ia mengungkapkan bahwa lagunya yang berjudul Patience bisa menduduki peringkat 19 di chart radio Urban R&B Amerika Serikat.

Padahal, minggu lalu ia masih berada di peringkat 24.

Ia bahkan mampu mengungguli The Weeknd dengan lagu Out Of Time yang nangkring di posisi ke-23.

Lewat caption, ia juga mengungkapkan bahwa lagunya berada di peringkat 21 chart Billboard.