Renungan Harian Katolik Senin 28 Agustus 2023, Membangun Pikiran Positif dan Hati Nurani yang Bersih

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Katolik berikut ditulis oleh Gabriel Chanfarry Hadylaw, Founder of Inner Tunnel Communities through beyond Wisdom, dengan judul Tiga Cara Agar Dapat Membangun Pikiran yang Tetap Positif dan Hati Nurani yang Tetap Bersih.

Pak Gabriel Chanfarry Hadylaw menulis Renungan Harian Katolik ini dengan merujuk bacaan Injil Matius 23:13-22.

Di bagian akhir Renungan Harian Katolik ini dilampirkan pula teks lengkap bacaan Senin 28 Agustus 2023 beserta mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil.

Manusia bisa saja dalam beberapa peristiwa kehidupan merasa paling benar ketika membangun komunikasi dalam membina relasi horizontal dengan sesama anggota di rumah, rekan kerja di tempat kerja, kolega di berbagai komunitas dan lainnya.

Sifat merasa paling benar dapat membuat manusia tidak lagi peka terhadap kelemahan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan dirinya.

Manusia perlu membangun sikap auto kritik atas diri sendiri dan mau belajar terus menerus dalam menerima masukan sekecil apa pun sehingga pikiran bisa tetap positif.

Ada tiga cara membangun pikiran yang tetap positif dan menata hati nurani yang bersih.

Pertama, manusia mau membangun sikap diri yang mau terbuka dalam hal apa saja.

Manusia dapat belajar melalui kisah banyak orang yang sukses dalam membangun kehidupan ketika mengalami kehidupan yang up and down.

Kedua, manusia tetap mau belajar terus menerus akan pengetahuan yang baru dan informasi yang relevan.

Dalam menghadapi disrupsi teknologi dan kehidupan setelah covid manusia perlu belajar menghadapi banyak perubahan dalam menata kehidupan yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan manusia.

Ketiga, manusia mau membuat satu gerakan yang baik dan bermanfaat dalam membangun relasi horizontal.

Manusia dapat mengimplementasikan hal yang baik dengan mengajak teman dan kolega lain untuk mau berbuat baik sekecil apa pun.