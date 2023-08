Soal PTS Semester 1 SMP Kelas 8 Bahasa Inggris Uraian Dengan Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Tribunners, bagi siswa siswi yang kini duduk di bangku SMP Kelas 8 maka sudah harus mempersiapkan diri untuk ujian mendatang khususnya Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Berikut contoh soal mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Penilaian Tengah Semester (PTS) untuk siswa SMP Kelas 8 Semester 1.

Contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa SMP Kelas 8 Semester 1 ini terdiri dari soal uraian atau esay. Contoh soal ini juga langsung dilengkapi dengan kunci jawaban.

Pada Semester ini, terdapat empat bab yang harus dipelajari, yakni bab 7 My Uncle is a Zoo Keeper, bab 8 What Are You Doing, bab 9 Bigger is Not Always Better dan bab 10 When I was a Child.

Adapun kumpulan contoh soal disertai dengan kunci jawaban ini dikutip dari laman Banksoal.com.

Contoh soal ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran dan peningkatan kemampuan siswa agar dapat mengerjakan soal PTS dengan baik. Kumpulan soal ini bisa membantu dalam mengetahui sampai mana kemampuan yang dimiliki.

Soal

1) Complete the blank space with right grammar phrase!

Amina … the examination today, pray for her success. (menjalankan)

I … to the market to buy some vegetables now. (pergi)

Is Sabrina … enough food, today? (makan)

Answer :

Is doing

Am going

Eat

Read the text to answer question number 2 until 3

Soal PTS Bing Kelas 8 Semester 1 002



Soal

2) Where did the writer go on his first day?