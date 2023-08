Soal Sumatif Tengah Semester 1 SMP Kelas 8 Pelajaran IPS, Kunci Jawaban Soal STS, Kurikulum Merdeka

POS-KUPANG.COM - Ayo belajar dari contoh Soal Sumatif Tengah Semester ( STS ) 1 untuk pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) bagi siswa SMP Kelas 8.

Dalam kurikulum merdeka, istilah PTS atau UTS diganti Sumatif Tengah Semester. Melalui contoh Soal STS IPS SMP Kelas 8 siswa bisa mempersiapkan diri menghadapi Ujian Sumatif

Dalam contoh Soal STS SMP Kelas 8 pelajaran IPS ada 40 contoh Soal yang bisa dipelajari

Saran bagi siswa SMP Kelas 8 agar membaca contoh Soal STS dengan cermat dan setelah itu menjawa soal yang ada

Usai mengerjakan contoh Soal STS maka siswa bisa menguji hasil kerjanya. Caranya dengan mencocokkan pekerjaan dan Kunci Jawaban yang tersedia,

Setiap Soal STS IPS dibawah ini dilengkapi dengan Kunci Jawaban

Contoh Soal STS IPS SMP Kelas 8 Semester 1:

1. Siapa pendiri dari organisasi Muhammadiyah .…

a. K. H. Ahmad Dahlan

b. K. H. Mas Mansyur

c. K. H. Agus Salim

d. Haji Samanhudi

Jawaban : a

2. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di jalan .…

a. Kramat Raya No. 106

b. Kramat Raya No. 105

c. Kramat Jati No. 106

d. Kramat Jati No. 105

Jawaban : a

3. Tahun 1937 Partai Indonesia Raya bubar dan kemudian digantikan dengan .…

a. Gerindo

b. MISI

c. GAPI

d. PVPN

Jawaban : a

4. Jauh sebelum bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia, sebenarnya sudah terjalin hubungan perdagangan secara tidak langsung yang dilakukan secara .…

a. Berantai

b. Monopoli

c. Gelap

d. Barter