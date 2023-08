Jadwal Tinju Dunia, Petinju Jago KO dan Sering Dihindari Fury dan Usyk Siap Tampil di Tulsa

JARED ANDERSON – Jadwal Tinju Dunia, mereka kerap dihindari Tyson Fury dan Oleksandr Usyk, yaitu Efe Ajagba vs Zhan Kossobutskiy, Jared Anderson vs Andriy Rudenko. Foto Jared Anderson.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia, para petinju kelas berat jago KO dan sering dihindari Tyson Fury dan Oleksandr Usyk, siap tampil di Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa, Oklahoma, Sabtu (26/8/2023).

Mereka antara lain Efe Ajagba vs Zhan Kossobutskiy, Jared Anderson vs Andriy Rudenko, Bakhodir Jalolov vs Onoriode Ehwarieme.

Pementaskan empat pertarungan Tinju dunia kelas berat elite yang dipastikan bakal menarik penonton ini dilakukan promotor Bob Arum.

Nama-nama petinju di kelas berat yang dilibatkan ini disebutkan kerap dihindari juara-juara dunia seperti Tyson Fury atau Oleksandr Usyk.

Pertarungan Tinju dunia Efe Ajagba (17-1-0, 13 KO), 29 tahun kontra Zhan Kossobutskiy(19-0-0, 18 KO), 34 tahun disebutkan akan jadi partai utama.

Efe Ajagba pernah bikin Curtis Harper kabur meninggalkan ring Tinju dunia sebelum bertanding pada Agustus 2018.

Sepanjang kariernya, Efe Ajagba baru satu kali kalah dari Frank Sanchez pada Oktober 2021.

Terakhir Efe Ajagba menang angka atas Stephen Shaw, Januari 2023. Efe Ajagba berada di posisi 14 WBC.

Sedangkan lawannya, Zhan Kossobutskiy asal Kazakhstan, bisa dikatakan raja KO juga. Belum pernah kalah.

Pernah menang KO atas Onoriode Ehwarieme, Joey Dawejo, dan Johan Duhaupas.

Terakhir menghentikan Hussein Muhamed di ronde 3 di Jerman. Zhan Kossobutskiy di posisi 9 WBC dan 14 WBA.

Pertarungan yang tak kalah menarik antara Jared Anderson (15-0-0, 14 KO) kontra Andriy Rudenko (34-6-0-1, 20 KO).

Jared Anderson, 23 tahun, baru 1 kali menang angka. Itu pun dalam duel dengan eks juara kelas berat IBF Charles Martin pada Juli 2023.

Ia menyandang status juara WBC-USNBC dan WBO International. Nama Jared Anderson ada dalam semua daftar peringkat kelas berat: #7 WBC dan WBA, #15 IBF, dan #5 WBO.