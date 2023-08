Jadwal Tinju Dunia, Gagal Rematch vs Bivol, Ramirez Naik ke Kelas Penjelajah, Ini Calon Lawannya

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia, gagal rematch dengan Dmitry Bivol, Gilberto Ramirez nekad naik ke kelas penjelajah, calon lawannya Joe Smith Jr.

Hingga pertarungan Tinju dunia ke-44, karier Gilberto Ramirez terbilang cemerlang.

Tercatat Gilberto Ramirez tak pernah kalah, 30 kali menang KO, dan pernah jadi juara kelas menengah super WBO.

Namun, pada pertarungan Tinju dunia ke-45, saat berjumpa Dmitry Bivol yang sebelumnya mengalahkan Canelo Alvarez, Gilberto Ramirez harus mengakui keunggulan skill Dmitry Bivol.

Saat duel Tinju dunia perebutan gelar kelas berat ringan WBA super di Abu Dhabi, November 2022, Gilberto Ramirez kalah angka.

Dikutip dari sportanews.com, paska kekalahan itu, Gilberto Ramirez sebenarnya menginginkan rematch. Namun sebelum itu, Gilberto Ramirez harus bertarung dengan Gabriel Rosado.

Namun, pertarungan Tinju dunia yang rencananya digelar pada 18 Maret 2023 itu batal sehari sebelumnya.

Pasalnya, bobot Gilberto Ramirez 84 kg, sementara bobot maksimal kelas berat ringan adalah 79,4 kg.

Karena sudah kesulitan mengontrol bobot itulah Gilberto Ramirez kini akan memulai debutnya bertarung di kelas penjelajah atau minimal 86,2 kg.

Untuk debutnya ini, Gilberto Ramirez (44-1-0, 30 KO) akan berjumpa Joe Smith Jr (28-4-0, 22 KO) asal New York, 7 Oktober.

Duel Tinju dunia ini akan digelar di The Chelsea, The Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas, AS.

Dengan naik kelas ini, besar kemungkinan Gilberto Ramirez takkan lagi mengejar rematch dengan Dmitry Bivol.

Sebelumnya, Gabriel Rosado kecewa lantaran pertarungannya melawan Gilberto Ramirez batal sehari sebelumnya.

Terkait kekecewaan Gabriel Rosado dan para penggemar Tinju dunia, Gilberto Ramirez meminta maaf.