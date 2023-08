Pdt. Emr. Mesakh D. Beeh: Pertahankan Kerja Sama dan Satukan Kekuatan untuk Kemajuan UKAW

POS-KUPANG.COM – Ketua Yayasan UKAW, Pdt. Emr. Mesakh D. Beeh, M.Si mengharapkan untuk mempertahankan kerja sama dan satukan kekuatan untuk kemajuan UKAW.

Selain itu, lakukan yang terbaik bukan untuk manusia tetapi terutama untuk Tuhan.

Harapan Ketua Yayasan UKAW, Pdt. Emr. Mesakh D. Beeh, M.Si disampaikan saat ditemui Pos Kupang, setelah Ibadah Kampus, Senin 21 Agustus di Ruangan Alfa lt. 2 Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Sesuai jadwal Ketua Yayasan UKAW akan melantik Prof. Dr. Ir Godlief F. Neonufa MT, Rektor UKAW masa Bakti 2023-2027.

Prof. Godlief telah memenangkan suara mayoritas pada pemilihan Rektor di tingkat Senat UKAW dan juga mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota Yayasan UKAW yang berjumlah 9 orang itu sebagaimana yang diberitakan pada akhir Juli lalu melalui media ini.

“Saya berharap rektor yang baru yang dilantik pada 22 Agustus 2023 pagi nanti bisa melanjutkan hal-hal terbaik yang telah dicapai oleh Rektor UKAW sebelumnya (Dr. Ayub Meko). Pada periode ini kami dari pihak Yayasan telah melakukan upaya-upaya pembaharuan dalam hal tata kelola baik di tingkat Yayasan maupun juga di tingkat Universitas dan ini memang sesuai dengan arahan dari Ketua Pembina Yayasan (Bpk. Drs. Djidon De Haan)“, tambah Beeh yang pernah menjadi Sekertaris Majelis Sinode GMIT periode 1999-2003.

Menurut Beeh, pembaharuan tata kelola di semua lini itu untuk mendorong peningkatan kinerja, sehingga sistim yang kita kembangkan ini berbasis kinerja.

Apa yang kita kerjakan tidak asal-asalan tetapi yang terbaik dan itu ada alat ukurnya. Apa yang kita kerjakan adalah kita kerjakan bagi Tuhan.

“Kalau kita kerjakan untuk Tuhan maka kita akan kerjakan yang terbaik. Dosen misalnya mengajar para mahasiswa, itu bukan dia mengajar atau melakukan tugasnya bagi mahasiswa an sich namun ia lakukan untuk Tuhan. Alkitab khan sudah bilang begitu (Red. Kolose 3: 23 dan 24: Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hamba-Nya). Jadi siapapun kita di UKAW ini, jika dia melakukan sesuatu, maka haruslah dia ingat bahwa itu dia lakukan bagi Tuhan, maka pasti dia akan lakukan yang terbaik. To do our best,” katanya.

Pengolaan dalam bidang akademik juga harus mendapatkan perhatian penuh. Kita telah melakukan pembaharuan dan peningkatan sistim tata Kelola bagi UKAW dan hal itu sudah disosialisakan dan akan dilaksanakan secara bertahap untuk peningkatan kinerja dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, tambah pendeta Emeritus Mess Beeh.

Menanggapi adanya riak-riak kecil yang mewarnai dinamika dalam proses pemilihan Rektor UKAW periode 2023-2027, Ketua Yayasan UKAW menegaskan bahwa dinamika semacam ini adalah hal yang biasa.

“Kita mengambil keputusan berdasarkan suatu niat baik, dan setiap niat baik mungkin tidak seratus persen mendapat tempat di hati semua orang, tetapi jika kita berniat yang baik, maka kita punya ketetapan hati yang baik dan semua yang baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan” demikian Pdt. Emr. Mesakh D. Beeh, M.Si menutup percakapannya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya Prof. Dr. Ir Godlief F. Neonufa MT yang telah didukung mayoritas anggota senat Universitas UKAW juga telah terpilih sebagai Rektor UKAW periode 2023 berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Yayasan UKAW tanggal 22 Juli 2023 lalu.

Waktu itu oleh Sekretaris Umum Yayasan UKAW Yohanes L. Hawula, SH, M.Si ketika dihubungi Pos Kupang, Minggu 23 Juli 2023 di rumahnya melalui sambungan telpon.