Promo KFC 18-31 Agustus 2023, Rp54.545 Dapat 3 Ayam 3 Nasi 3 Cola, Hot Chili chicken Mulai 20 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Cek Promo KFC hari ini 18 Agustus 2023 yang tersedia hingga akhir bulan ini.

Ada Promo KFC take away fest, paket spesial kemerdekaan dan hot chili chicken.

Harga yang ditawarkan dari ketiga Promo KFC ini beragam, tersedia dengan harga mulai 20 ribuan.

Cek info promo selengkapnya pada katalog promo KFC berikut ini.

1. Promo KFC take away fest

Pada Promo KFC ini kamu dengan Rp54.545 kamu bisa dapatkan 3 ayam, 3 nasi dan 3 coca-cola.

Berikut syarat dan ketentuan untuk Promo KFC ini.

- Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali Bandara

- Promo Value Kombo Take Away hanya berlaku mulai tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2023

- Berlaku untuk take away dan drive thru⁠

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠