Ride For Light, Light Up The Dream: Donasi Pegawai PLN Hadirkan Listrik Bagi 11 Keluarga di Kupang

PLN Unit Pelaksana Pelayanaan Pelanggan Kupang ( PLN UP3 Kupang ) melakukan kegiatan sosial bertema "Ride For Light, Light Up The Dream" dengan konsep berolahraga (sepeda). Tidak hanya itu, PLN UP3 Kupang juga beramal dengan membantu sambungan listrik tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu di Kota Kupang pada Jumat 28 Juli 2023.