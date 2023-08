Penggemar Ayu Ting Ting Kecewa Sikap Boy William, Kini Minta Sang Biduan Jauhi Sang Presenter

POS KUPANG.COM -- Sikap Boy William yang mengumbar kemesraan bareng mantan pacar, Sheryl ternyata membuat para penggemar Ayu Ting Ting kecewa

Mereka pun menyesal sudah menjodohkan janda satu anak itu dengan mantan tunangan Karen Vandela Hosea

Kini, mereka pun meminta janda satu anak ibunda Bilqis itu jauhi Boy William

Dan ungkapan Stop Dukungan ke Boy William pun muncul agar Sang Penyanyi Dangdut tak lagi dekat dengan Boy William

Seperti merasa kecewa, penggemar Ayu Ting Ting kini ramai-ramai untuk menyetop dukungan mereka untuk kedekatan sang idola dengan Boy William

Hal itu karena aksi yang dilakukan Boy William membuat penggemar merasa kecewa dengan sikapnya.

Boy William diketahui menggunggah foto kebersamaannya dengan Sheryl Sheinafia

Memang, kedua artis itu sebelumnya pernah terlibat project bersama sebagai host, di sebuah acara musik, di stasiun televisi swasta.

Bahkan, Boy William dan Sheryl Sheinafia sempat dikabarkan memiliki hubungan meski akhirnya harus berpisah.

Pada unggahan terbaru Boy William, aktor juga host tersebut tampak memeluk Sheryl Sheinafia dengan cukup erat.

Melalui kolom caption Boy menyinggung program musik yang dibawakannya bersama sang mantan kekasih.

“Mau request lagu apa? we miss @breakoutnetofficial ... salah satu acara TV yang terbaik disaatnya... so sad it's gone,” tulis Boy William.

"But life goes on. Love u Breakout! Siapa yang dulu pernah suka atau jijik nonton kita? Comment dibawah,” sambungnya.

Diketahui keduanya pernah menjalin hubungan asmara ketika terlibat dalam program musik.