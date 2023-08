Boy William Baru Pdkt dengan Ayu Ting Ting Sudah Bikin Emosi, Fans Minta Biduan Tolak Sang Presnter

POS KUPANG.COM -- Ayu Ting Ting kini sedang gencar-gencar didekati Boy William

Apapun dilakukan sang presenter demi bisa merebut hati sang Penyanyi Dangdut

Namun kini, presenter Indonesian Idol dan mantan tunangan Keren Vandela Hosea itu sudah bikin janda satu anak ibunda Bilqis itu emosi

Dia Boy William dengan sengaja membagikan pose mesra bersama sang mantan pacar

Kini Boy William menuai kecaman fans pedangdut Ayu Ting Ting.

Bahkan, fans meminta Ayu Ting Ting tak pacari Boy William

Baca juga: Hati Ayu Ting Ting Serasa Dicabik-cabik Boy William , Sang Presenter Pamer Foto Mesra Bareng Mantan

Rupanya, fans Ayu Ting Ting gerah melihat kelakukan Boy William.

Akibatnya, ketulusan Boy William ke Ayu Ting Ting mendadak dipertanyakan warganet.

Seperti diketahui keduanya dikabarkan dekat karena kerap memamerkan kemesraan di sosial media bahkan sudah memanggil satu sama lain.

Namun baru-baru ini, Boy memposting foto mesranya dengan mantan kekasihnya.

Gebetan Ayu Ting Ting itu membagikan foto mesra bersama mantan kekasihnya, Sheryl Sheinafia di Instagram pribadinya.

CABAIK -- Hati dan Perasaan dicabik-cabik Boy William saat poses mesra sang presenter dengan sang mantan dibagikan di akun media sosial, Kolase Ayu Ting Ting, Boy William dan Sheryl Sheinafia. ((Instagram @ayutingting92/@boywilliam17)

Pada foto hitam tersebut, Boy tampak memeluk erat Sheryl

Melalui kolom caption Boy menyinggung program musik yang dibawakannya bersama sang mantan kekasih.

“Mau request lagu apa? we miss @breakoutnetofficial ... salah satu acara TV yang terbaik disaatnya... so sad it's gone,” tulis Boy William.

Baca juga: Ayu Ting Ting & Celine Evangelista Meski Janda Tapi Bisa Jadi Contoh,Nathalie Holscher Diminta Ikut