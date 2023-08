Agnez Mo Ternyata Penggemar Arsenal Tapi Fans Messi, Pakai Jersey The Gunner Saat Bersua Barca

ARSENAL -- Agnez Mo pengemar Arsenal sampai bela-belain noton laga pramusim The Gunnes vs Barcelona di Amerika Serikat

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo yang juga penyanyi Indonesia yang Go Internasiial diam-diam ternyata juga penggemaer cloun asal London Inggris, Arsenal

Penyanyi yang sebelumnya dikenal dengan nama Agnez Monica itu sampai bela-bela memakain jersey The Gunners saat menyaksikan Arsenal bertemu Barcelona di Amerika dalam laga pra musim

Kehadiran penyanyi yang baru saja merilis lagu ft Ciara berjudul Get Loose itu pun sampai menjadi bahan perbincangan di Inggris

Apalagi Agnez Mo sampai menjulurkan lida sebelum pertandingan dimulai yang langsung mencuri perhatian fans Arsenal di Inggris

Meski menjadi fans Arsenal, Agnez Monica sejatinya juga pecinta Lionel Messi

Baca juga: Agnez Mo Gerah Dituduh Operasi Plastik, Sang Artis Pamer Wajah Asli Tanpas Make Up dan Filter

Diketahui, Agnez Mo tak mau ketinggalan sebagai fans Arsenal saat club asal London Inggris tengah melawat ke Amerika Serikat untuk menjalani laga pramusim vs Barcelona

Pada kesempatan itu, sosok yang sebelumnya dikenal Agnez Monica itu sempat berpose menjulurkan lida

Aksi yang dibagikan di akun instagram itu paung menjadi perbincangan di Inggris

Agnez Mo diketahui di laga pramusim Arsenal saat menghadapi Barcelona di SoFi Stadium, California, Amerika Serikat pada Kamis (27/7/2023).

Di laga ini, The Gunners julukan klub Arsenal berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor akhir 5-3.

Agnez Mo yang menonton langsung laga tersebut tampak mengenakan jersey Arsenal, selain itu ekspresi bahagia Agnez Mo sambil menjulurkan lidah diunggah langsung melalui akun instagrammnya.

Baca juga: Agnez Mo Julurkan Lidah di Laga Arsenal Jadi Perbincangan di Inggris, Si Artis Disebut Pawang Arteta

"Monday evening well spent!! Plus, my boyfriend is a FANATIC Arsenal fan" tulis Agnez Mo sambil menandai akun Instagram Arsenal, dikutip Tribun Kalteng dari Instagramnya, Jumat (28/7/2023).

Selain unggahan dirinya mengenakan jersey Arsenal, Agnez Mo juga memperlihatkan beberapa video di tengah laga Arsenal vs Barcelona.

Agnez tidak sendiri datang menyaksikan Arsenal, ia ditemani oleh sang kekasih yakni Adam Rosyadi yang juga merupakan fans berat Arsenal.