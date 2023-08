Agnez Mo Julurkan Lidah di Laga Arsenal Jadi Perbincangan di Inggris, Si Artis Disebut Pawang Arteta

POS-KUPANG.COM -- Agnez Mo tak mau ketinggalan sebagai fans Arsenal saat club asal London Inggris tengah melawat ke Amerika Serikat untuk menjalani laga pramusim vs Barcelona

Pada kesempatan itu, sosok yang sebelumnya dikenal Agnez Monica itu sempat berpose menjulurkan lida

Aksi yang dibagikan di akun instagram itu paung menjadi perbincangan di Inggris

Agnez Mo diketahui di laga pramusim Arsenal saat menghadapi Barcelona di SoFi Stadium, California, Amerika Serikat pada Kamis (27/7/2023).

Di laga ini, The Gunners julukan klub Arsenal berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor akhir 5-3.

Agnez Mo yang menonton langsung laga tersebut tampak mengenakan jersey Arsenal, selain itu ekspresi bahagia Agnez Mo sambil menjulurkan lidah diunggah langsung melalui akun instagrammnya.

"Monday evening well spent!! Plus, my boyfriend is a FANATIC Arsenal fan" tulis Agnez Mo sambil menandai akun Instagram Arsenal, dikutip Tribun Kalteng dari Instagramnya, Jumat (28/7/2023).

Selain unggahan dirinya mengenakan jersey Arsenal, Agnez Mo juga memperlihatkan beberapa video di tengah laga Arsenal vs Barcelona.

Agnez tidak sendiri datang menyaksikan Arsenal, ia ditemani oleh sang kekasih yakni Adam Rosyadi yang juga merupakan fans berat Arsenal.

"Plus pacarku adalah penggemar Arsenal gang fanatik," tulis Agnez Mo.

Menariknya, ternyata banyak netizen yang terkejut jika penyanyi kelahiran Jakarta, 1 Juli 1986 ini gemar bola dan pendukung Arsenal.

Berikut kumpulan komentar dari unggahan Agnez Mo terbaru terkait Arsenal :

"Gegara Kak Agnez hadir dan dukung, Arsenal Auto Menang yak.. Si pembawa keberuntungan hihi,"

"Pawang The Gooners hari ini, keknya Agnez Mo harus nonton terus,"