Promo KFC 3-4 Agustus 2023, Paket Spesial Kemerdekaan Rp161.364: 9 Ayam, 2 Kenyang Goreng, Saus Mayo

POS-KUPANG.COM - Ada yang spesial pada Promo KFC Hari Ini 3-4 Agustus 2023.

Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ada Promo KFC paket spesial kemerdekaan.

Hanya dengan Rp161.364* kamu bisa menikmati pilihan produk pada Promo KFC ini, yaitu:

- 9 ayam goreng KFC (Bisa pilih Crispy/O.R./Mix)

- 2 French Fries Large

- Mayonnaise Sauce

Bekerja Syarat dan Ketentuan selengkapnya untuk Promo KFC ini:

- Promo berlaku mulai tanggal 01-31 Agustus 2023

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace

- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 sayap, 2 paha atas, 2 paha bawah, 2 dada tulang, dan 1 dada mentok.

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi marketplace berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.