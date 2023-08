Kuliner NTT, Makan Sayur Kol vs Info Harga Sayur Kol di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS-KUPANG.COM - Sahabat kuliner ntt yang berbahagia, beta kali ini mo infokan soal harga sayur kol terkini di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Sayur ini kalo lagi musim panen sangat murah. Ini sayur kol bukan tanaman alami di kebun, tapi sayur yang ditanam petani di bedeng.

Sayur ini pada musim hujan agak sulit tumbuh dan dikembangkan di bdeng karena sonde tahan dengan curah hujan.

Tapi sayur kol biasanya dikembangkan dan ditanam petani di bedeng pada musim panas.

Dan saaat ini harga sayur kol cukup murah dibanding saat musim hujan.

Bahkan sayur kol jika dicari dan bagi katong yang kepngin makan saat musim hujan agak susah ditemukan.

Makanya, sayurkol kalo saat musim hujan nilai jual agak mahal, bahkan sulit sicari bagi yang pingin makan enak sayur kol.

Untuk tumisan sayur kol bumbunya sangat standar sepert menumis sayur lainnya.

Misalnya, sperti katong menumis sayur putih dan sayur kangkung.

Untuk menumis sayur kol cuma butuh irisan bwang putih, bawang merah dan irisan tomat dan sdikit penyedap.

Kemarin beta pi Pasar Oeba, di Keluranan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota beta liat ada anak kici yang jual sayur kol.

Harga sayurkol on the spot atau di TKPdi Pasar Oeba Rp15.000 per sayur kol agak besar.

Dan sayur kol yang ukuran agak kici dijual dengan harga Rp 10.000.

Selamat menikmati berkat Tuhan tumisan sayur kol , GBU Kamis 2 Agustus 2023 (penulis Ferry Ndoen)

