Nama Susi Pudjiastuti Mencuat Jadi Bacawapres Anies Baswedan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Nama Susi Pudjiastuti tiba-tiba mencuat sebagai bakal calon wakil presiden ( Bacawapres ) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai Capres.

Munculnya nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu setelah Anies Baswedan menyambangi kediaman Susi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli 2023 sore.

Kedatangan Anies Baswedan itu disambut langsung oleh Susi Pudjiastuti beserta keluarganya. Susi Pudjiastuti nampak mengenakan setelan bercorak bunga, sementara Anies Baswedan mengenakan kemeja plus rompi biru.

"Apa kabar?," sapa Anies Baswedan, dikutip dari keterangannya, Senin 24 Juli. "Baik, tapi sunset-nya gone, somebody stole the sun," jawab Susi Pudjiastuti berkelakar.

Pernyataan Susi itu pun mengundang gelak tawa keduanya. Keduanya kemudian berbincang di Susi International Beach Strip sembari menikmati air kelapa muda. Tak sekadar berkunjung, Anies juga sempat menginap di kediaman Susi.

Saat dikonfirmasi, Susi menyebut ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Anies itu. Salah satunya terkait kegiatannya membuat minyak kemiri.

"Macam-macam (pembicaraan), salah satunya tentang kegiatan saya bikin minyak kemiri," kata Susi.

Susi pun mengakui pertemuannya dengan Anies itu juga sempat menyinggung masalah politik. Namun Susi hanya sebagai pendengar. "Bicara yang tentang politik, saya cuma dengarkan saja. Terlalu banyak (pembahasan) jadi lupa," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menilai Susi memenuhi syarat sebagai bacawapres pendamping Anies di Pilpres 2024.

Hermawi menyebut Susi memenuhi beberapa syarat cawapres Anies, seperti bebas kasus hukum dan punya pengalaman dalam pemerintahan.

"Nah, dari kriteria itu seyogianya Susi memenuhi syarat jadi salah satu kandidat," kata Hermawi, Selasa (25/7).

Hermawi juga menilai Anies dan Susi adalah sosok negarawan yang memiliki idealisme. Selain pernah menjadi menteri kabinet Presiden Jokowi pada periode pertama, Anies dan Susi juga dekat dengan rakyat kecil.

"Keduanya juga punya persamaan, sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa memimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini," ujarnya.

Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah menyebut pertemuan Anies dan Susi adalah hal yang sangat menarik.