FKUI dan Grup RS Siloam Dukung Pemerintah Majukan Pendidikan Kedokteran Urologi di Indonesia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI pada hari ini menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan Grup RS Siloam melalui RS Siloam Kupang untuk menjadi RS Pendidikan Satelit untuk program studi Kedokteran Urologi.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di Kupang, Kamis 20 Juli 2023 disaksikan Penjabat Wali Kota Kupang George Hadjoh dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Laiskodat.

Penandatanganan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam bidang pendidikan medis di Indonesia.

Hal ini juga sekaligus bentuk komitmen dan dukungan Grup RS Siloam dalam meningkatkan kompetensi pendidikan dokter spesialis di Indonesia.

Baca juga: 7 Delegasi NTT Hadiri Full Gospel BusinessMens Fellowship Internasional di Ghana

Menurut data dari Konsili Kedokteran Indonesia tahun 2022, jumlah persebaran dokter spesialis di Indonesia masih berpusat di pulau Jawa, dengan total lebih dari 32.000 orang atau sekitar 60 persen dari total populasi dokter spesialis di Indonesia.

Sementara itu, di wilayah Nusa Tenggara hanya memiliki kurang dari 700 dokter atau hanya sekitar 1 persen dari total populasi dokter di Indonesia.

Hal ini juga menjadi fokus pemerintah untuk menyetarakan distribusi tenaga medis ke seluruh penjuru nusantara, terutama Indonesia bagian timur.

Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2020, sebanyak 6 dari 1.000 penduduk atau sekitar 1.5 juta penduduk Indonesia menderita penyakit batu ginjal, di mana sekitar 500.000 di antaranya mengalami gagal ginjal akut. Sementara itu, jumlah dokter spesialis urologi hanya tercatat sebanyak 569 orang pada tahun 2022.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, urologi adalah salah satu penyakit tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun, jenis kasus urologi di NTT yang sering ditemukan di antaranya, Infeksi Saluran Kemih (ISK), batu ginjal, diabetes melitus, hingga gagal ginjal akut.

Baca juga: 7 Delegasi NTT Hadiri Full Gospel BusinessMens Fellowship Internasional di Ghana

Berdasarkan Jurnal Kesehatan dan Kedokteran tahun 2022, jumlah penderita Infeksi Saluran Kemih di provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat cukup tinggi, mencapai 100 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya atau sekitar 180.000 kasus baru per tahun.

Grup RS Siloam, sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia telah hadir untuk melayani masyarakat di wilayah Nusa Tenggara, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014.

Saat ini, Grup RS Siloam memiliki 3 rumah sakit yang terletak masing-masing di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kota Kupang, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.