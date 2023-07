Rusia, Seminggu Setelah Pemberontakan Wagner Yevgeny Prigozhin, Masih Banyak Pertanyaan yang Tersisa

Associated Press via eastbaytimes.com

POS-KUPANG.COM - Apakah kepala tentara bayaran Yevgeny Prigozhin mendapat bantuan orang dalam dari elite militer dan politik dalam pemberontakan bersenjatanya yang mengguncang Rusia?

Seminggu setelah pemberontakan mengangkat tantangan paling menakutkan terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin selama lebih dari dua dekade, detail utama tentang pemberontakan masih belum diketahui.

Ketidakpastian juga berputar di sekitar nasib Prigozhin dan pasukan militer swasta Wagnernya, bersama dengan kesepakatan yang mereka dapatkan dari Kremlin, dan masa depan menteri pertahanan Rusia yang mereka coba singkirkan.

Akhirnya, dan mungkin yang paling tidak diketahui: Bisakah Putin menopang kelemahan yang diungkapkan oleh peristiwa akhir pekan lalu?

Apakah Prigozhin memiliki bantuan dalam?

Banyak pengamat berpendapat bahwa Prigozhin tidak akan dapat mengambil alih fasilitas militer di kota selatan Rostov-on-Don dengan mudah pada 24 Juni dan melakukan pawai cepat menuju Moskow tanpa kolusi dengan beberapa anggota militer.

Ribuan anggota tentara pribadinya melaju hampir 1.000 kilometer (sekitar 620 mil) melintasi Rusia tanpa menghadapi perlawanan serius dan menembak jatuh setidaknya tujuh pesawat militer, menewaskan sedikitnya 10 penerbang.

Prigozhin mengatakan mereka mendekati 200 kilometer (sekitar 125 mil) dari Moskow ketika dia memerintahkan mereka untuk kembali di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.

Perjanjian itu memberikan amnesti kepadanya dan pasukan dari kontraktor swasta Grup Wagner miliknya, yang memungkinkan mereka untuk pindah ke Belarusia.

Beberapa pengamat Kremlin percaya bahwa perwira militer senior dapat mendukung desakannya untuk menggulingkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan kepala Staf Umum, Jenderal Valery Gerasimov. Atau mereka hanya memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi.

“Bos tentara bayaran Wagner mengandalkan solidaritas dari perwira senior militer, dan karena dia hampir mencapai Moskow tanpa menemui perlawanan tertentu, dia mungkin tidak sepenuhnya salah,” tulis analis Mikhail Komin dalam sebuah komentar untuk Carnegie Endowment.

“Sangat mungkin bahwa pada awal 'pawai untuk keadilan', Prigozhin percaya dia akan menemukan solidaritas di antara banyak perwira di angkatan bersenjata, dan jika pemberontakannya berhasil, mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu dalam elite penguasa. ”

Lembaga penegak hukum Rusia mungkin memiliki keyakinan yang sama. Beberapa blogger militer melaporkan bahwa penyelidik sedang menyelidiki apakah beberapa perwira memihak Prigozhin.

Seorang pejabat militer senior, Jenderal Sergei Surovikin, yang memiliki hubungan lama dengan Prigozhin, diyakini telah ditahan, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut kepada The Associated Press, mengutip penilaian intelijen AS dan Ukraina. Tidak jelas apakah Surovikin menghadapi dakwaan atau di mana dia ditahan.