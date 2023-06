Keberadaan Jenderal Top Rusia Hilang Kabar Pasca Pemberontakan Pasukan Bayaran Wagner

POS-KUPANG.COM - Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mencoba untuk menegaskan kembali kendali setelah pemberontakan yang gagal oleh pasukan tentara bayaran Wagner, Kremlin tetap diam tentang absennya wakil komandan operasi militer Rusia di Ukraina.

Spekulasi tentang Jenderal Sergei Surovikin telah berkembang sejak dia menghilang dari pandangan publik setelah pemberontakan akhir pekan yang dibatalkan oleh pejuang Wagner, yang telah sangat terlibat dalam serangan 16 bulan Moskow di Ukraina.

Keberadaan Surovikin adalah masalah Kementerian Pertahanan, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita Rusia Interfax pada hari Kamis, menyusul laporan bahwa sang jenderal telah ditahan.

Presiden Rusia Vladimir Putin (MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP)

Dua orang yang mengetahui masalah ini berbicara kepada The Associated Press, mengutip penilaian intelijen AS dan Ukraina.

Tidak jelas apakah Jenderal Surovikin – yang dijuluki “Jenderal Armageddon” oleh media Rusia – menghadapi tuduhan apa saja atau di mana dia ditahan, yang mencerminkan dunia buram politik Kremlin dan ketidakpastian setelah pemberontakan.

Tetapi penahanannya dilaporkan terjadi beberapa hari setelah tentara bayaran Grup Wagner mengambil alih markas militer di kota Rusia Rostov-on-Don dan menuju ke Moskow dalam apa yang tampaknya merupakan pemberontakan yang gagal.

Kepala Wagner Yevgeny Prigozhin telah berbicara positif tentang Jenderal Surovikin sambil mengkritik petinggi militer negara dan menyarankan agar dia ditunjuk sebagai kepala staf umum untuk menggantikan Jenderal Valery Gerasimov.

The New York Times minggu ini melaporkan bahwa para pejabat AS yakin Jenderal Surovikin memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana Mr Prigozhin untuk melakukan pemberontakan.

Gedung Putih dan Kremlin menolak berkomentar.

Awal pekan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov merujuk pertanyaan tentang Jenderal Surovikin ke kementerian pertahanan, yang sejauh ini belum membuat pernyataan tentang dia.

Ditanya apakah Putin masih mempercayai Jenderal Surovikin, Peskov mengatakan, "Dia (Putin) adalah panglima tertinggi dan dia bekerja dengan menteri pertahanan dan dengan kepala Staf Umum."

Jenderal Surovikin, yang memiliki hubungan lama dengan Mr Prigozhin, belum pernah terlihat sejak awal pemberontakan, ketika dia memposting video mendesak untuk diakhiri.

Dia tampak kelelahan dalam video itu dan tidak jelas apakah dia berbicara di bawah tekanan.

Seorang blogger militer Rusia, Moscow Times, dan Financial Times melaporkan bahwa Jenderal Surovikin, yang juga panglima angkatan udara Rusia, telah ditangkap.