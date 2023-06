Karateka NTT Raih Emas di National Karate Open Championship 2023

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Karateka NTT yang saat ini dipersiapkan mengikuti pra PON 2024 meraih medali emas di Kejurnas Karate Open Championship Piala Bupati Bayuwangi yang berlangsung 22-25 Juni 2023. Dua medali emas berhasil direbut empat atlet putri NTT dari perguruan Shoto- Kai ini.

Medali emas diperoleh dari nomor kata beregu putri senior. Yosefina M. Dengor, Candra Melania Djadur dan Yohana Tora Kalanda Lobo yang juga peraih medali emas Porprov NTT 2022 itu sukses menjadi yang terbaik dalam kejuaraan yang diikuti atlet terbaik dari seluruh Indonesia.

Satu medali emas lainnya dipersembahkan oleh Yuliana Kaka Daha. Yuliana yang biasa disapa Ince ini sukses merebut medali emas di kelas Kumite -55 kg putri. Ince yang merebut medali emas kelas ini di Porprov NTT 2022, saat perebutan best of the best (BOB) kalah di final.

Soke Frans Fernando pose bersama atlet NTT peraih medali emas kata beregu putri senior. (POS KUPANG/HO)

Yosefina M. Dengor, Candra Melania Djadur dan Yohana Tora Kalanda Lobo yang juga turun di kata perorangan putri ini sukses meraih medali perunggu.

Pelatih NTT, Joktan Taneo yang dihubungi dari Kupang mengaku, keikutsertaan mereka ini sebagai ajang uji coba sebelum pra PON.

"Ini hanya ajang uji coba. Meski belum TC terpusat menuju pra PON, namun selama ini kami sudah melakukan persiapan di perguruan. Kali ini kami dikirim PB Shoto-Kai untuk mengikuti kejuaraan ini. Ini jadi ajang kami untuk setelah ini melakukan evaluasi menyeluruh," kata Joktan.



Tim Karate PB Shoto-Kai yang berlaga di Kejurnas tersebut berintikan para karateka binaan PB Shoto-Kai yang berasal dari NTT, Jatim dan NTB dengan jumlah atlet yang di berangkatkan sebanyak 15 orang karateka.

Joktan Taneo yang ikut mendampingi para karate berlaga di Kejurnas tersebut mengatakan, 2 medali emas yang di raih PB Shoto-Kai dalam Kejurnas ini di persembahkan karateka NTT dari nomor Kumite dan kata beregu putri.

Empat medali perak dipersembahkan oleh Gandi Darma Pratama dari Kata perorangan U=21 putra, Gede Halim Guzaeron dari kumite -84 putra, Al Farizy dari Kumite usia dini -30 putra dan Marcelo Diego dari kumite pemula -35 putra

Sedangkan medali perunggu dipersembahkan oleh Gilbi Maleeq dari kumite prapemula +35 kg putra, Jion Herlien Bara (NTT) dari kumite U-21 -50 kg putri, Adriana Koni Gollu (NTT) dari kumite U-21 -55 kg putri, Putu Mahadika Adi Prawira dari kumite -84 U-21 putra, F.X.Alfonsse Awidyiansyah dari kumite -75 U-21 putra, Yohana Tora lalanda Lobo (NTT) dari kata perorangan U-21 putri, Maria Yosefina Dengor (NTT) dari kata perorangan senior putri, Candra Melania Djadur (NTT) dari kata perorangan senior putri dan Rarky Prastya Haryono dari kata perorangan U-21 putra.

"Hasil ini menempatkan tim karate PB Shoto-Kai di peringkat 9 klasemen akhir perolehan medali Kejurnas Karate Open Piala Bupati Banyuwangi," kata Joktan. *