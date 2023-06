Jelang Idul Adha, Warga Kota Kupang Berburu Bahan Pokok Murah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Warga berbondong-bondong mendatangi halaman Masjid Raya Nurul Sa'adah Kota Kupang untuk berbelanja kebutuhan pokok yang terjangkau, Selasa 26 Juni 2023.

Bazar murah tersebut digelar dalam rangka Gerakan Pasar Murah Nasional Tingkat Kota Kupang untuk menekan Inflasi harga kebutuhan pokok jelang hari raya Idul Adha.

Bazar murah itu menggandeng Badan Urusan Logistik, beberapa distributor, dan kelompok petani yang menyediakan sayuran segar.

Adapun bahan pangan yang disediakan antara lain beras premium harga Rp 9.000 per kilogram, minyak goreng Rp 14.000 per liter, gula pasir Rp 14.000 per kilogram, telur Rp 60.000 per 30 butir/rak, bawang putih Rp 36.000, dan Bawang Merah Rp 28.000 per kilogram.

Salah satu warga, Halimah mengatakan harga yang ditawarkan sangat terjangkau sehingga dia memanfaatkan bazar murah untuk membeli beras, minyak goreng, dan gula pasir.

"Saya dapat informasi bahwa ada bazar murah di Masjid Raya, makanya saya datang untuk beli kebutuhan pokok yang harganya terjangkau," ungkap Halimah.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Funay mengatakan kegiatan bazar murah diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan Kelompok Tani untuk menyediakan bahan pangan murah jelang Idul Adha.

Tujuannya untuk menekan Inflasi jelang Idul Adha sekaligus meningkatkan data beli masyarakat dalam memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Jelang hari raya Idul Adha, Pemerintah sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan kami berharap melalui bazar murah dapat membantu meringankan beban masyarakat," ungkap Fahrensy.

Terkait pelaksanaan bazar murah akan terus dilakukan menyesuaikan dengan permintaan terlebih jelang hari raya keagamaan. (zee)

