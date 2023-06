Syahnaz Diduga Selingkuh Saat Jeje Govinda Di London, Istri Raffi Ajak Rendy ke Rumah

Via Tribun Kaltara

POS KUPANG.COM -- Adik kandung perempuan Raffi Ahmad , Syahnaz Ahmad diduga memiliki pria lain

Ibu dua anak itu disebut membawa pria lain yaitu sosok Rendy Kjaernett ke keduaman saat sang suami, Jeje Govinda sedang bepergian ke laur negeri

Kini, pilunya seorang Jeje Govinda saat tahu bahwa perselingkuhan istrinya, Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett terbongkar.



Semua ini dibongkar langsung oleh istri, Rendy Kjaernett , Lady Nayoan yang menyebut kronologi perselingkuhan itu.

Lady Nayoan menyebut bahwa Rendy dan Syahnaz sering ngamar bareng di rumah Syahnaz.



Padahal saat itu Jeje Govinda sedang pergi ke London.



Bagaimana kisahnya?



Sementara Syahnaz sudah punya suami, Jeje Govinda dan 2 anak.



Menurut Lady Veronica, perselingkuhan Syahnaz dengan Rendy Kjaernett sudah 1 tahun sejak Juli 2022.



Lady Veronica memiliki bukti percakapan mesra Syahnaz dengan Rendy Kjaernett

Dalam chat mesra itu, Rendy dan Syahnaz saling memanggil dengan panggilan sayang ' istriku' dan 'suamiku'.



Keduanya tak segan saling melempar dan mengakui perasaan sayang satu sama lain.

Chat mesra keduanya pun dilakukan melalui fitur chat aplikasi ojek online.



"Sayang, goodnight ya cintaku, seneng banget ketemu ayang terus. Aku sayang sama kamu ayang. Dadah suami aku. Love you so much," tulis wanita diduga Syahnaz.