Jadwal Tinju Dunia, Jelang Duel Spence Jr dan Crawford Saling Ejek, Sebut Lobster dan Ikan

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, menjelang pertarungan Errol Spence Jr dan Terence Crawford saling ejek, dengan menyebut lobster dan ikan.

Menurut rencana, pertarungan Errol Spence Jr kontra Terence Crawford akan digelar di T-Mobil Arena, Las Vegas, AS, 29 Juli 2023.

Namun sebelum pertarungan itu terjadi, Errol Spence Jr dan Terence Crawford dipertemukan kali pertama di The Beverly Hills Hotel, Los Angeles, Selasa (13/6/2023).

Errol Spence Jr (28-0-0, 22 KO) adalah juara kelas welter WBA/WBC/IBF. Sedangkan Terence Crawford (39-0-0, 30 KO) adalah juara WBO.

Pemenang duel Tinju dunia keduanya akan jadi petinju pertama kelas welter sebagai juara tak terbantahkan di era 4 sabuk gelar.

Errol Spence Jr vs Terence Crawford akan menyamai duel-duel klasik sebelumnya seperti Sugar Ray Leonard vs Thomas Hearns, Pernell Whitaker vs Julio César Chávez, dan Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao.

Selain itu, Errol Spence Jr vs Terence Crawford adalah pertarungan dua bintang terkenal di generasinya dengan gayanya yang dinamis dan agresif.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Terence dan Errol Bertarung Menentukan Siapa Petinju Kelas Berat Terbaik

Di pertemuan perdana di konferensi pers ini, kedua petinju sama-sama berjanji akan menghadirkan penampilan menarik dan bersejarah yang akan dikenang sepanjang sejarah peradaban manusia.

Berikut kutipan pernyataan masing-masing petinju sebagaimana dikutip sportanews.com:

Errol Spence Jr:

“Saat ini, inilah duel terbesar tinju,” ujar Errol Spence Jr, dikutip dari fightmag.com.au.

“Ini duel legendaris. Ini duel kuno. Ini seperti pertarungan-pertarungan yang pernah diceritakan ayah saya. Ini duel terbaik vs terbaik.”

“Semua orang akan datang karena kami akan memanggang lobster dan semua orang akan kebagian. Saya berjanji kepada kalian semua,” tambah Errol Spence Jr.

“Duel ini bukan cuma akan membuktikan siapa petinju terbaik kelas welter tapi juga siapa terbaik dunia. Mentalitas saya tampil habis-habisan dan mengerahkan segalanya. Mentalitas dia (Crawford) pun sama.”