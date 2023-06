Pemkot Kupang Gandeng DFAT, WHO dan UNICEF Dukung Kesehatan dan Pendidikan Anak

Rombongan DFAT, WHO, dan UNICEF berpose dengan Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh dan beberapa pejabat saat melakukan kunjungan ke Pemkot Kupang, Rabu 14 Juni 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang siap menjalin kerjasama dengan Departement of Foreigin Affairs and Trade Australia (DFAT) , World Health Organization (WHO), dan UNICEF Indonesia.

Kerjasama dalam bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) anak-anak NTT yang berkualitas.

Kedatangan rombongan DFAIT dan WHO UNICEF antata lain Lauren Deutch (DFAIT), Nur Arfina Vivinia (DFAIT), Rodri Natoto (WHO-Indonesia), Dieter Eckhart (WHO-Indonesia), Suci Rahmawati (WHO-Kupang), Mrunai Shetye, dan Ermy Ndun (UNICEF-Jakarta), serta Yudhistira Yewangoe, Vama Chrisnadarmani, Alfian Munthe, UNICEF-KUPANG, Rabu 14 Juni 2023.

Kedatangan rombongan itu disambut oleh Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh didampingi Kadis Pendidikan, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si dan Kadis Kesehatan, drg. Retnowati,M. Kes.

Kepada POS-KUPANG.COM, George Hadjoh mengapresiasi dukungan lembaga kemitraan DFAT, WHO, dan UNICEF yang sangat peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak khususnya di wilayah Kota Kupang.

"Kami sebagai pemerintah memberikan dukungan penuh atas perhatian dan kerjasama yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak," ujarnya.

Kadis Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati mengatakan dukungan dari pihak DFAT, WHO, dan UNICEF sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak di Kota Kupang.

Terlebih dalam program pencapaian vaksinasi Covid-19 untuk Kota Kupang mencapai 100 persen, apabila dibandingkan Kabupaten belum penuhi target

Demikian pula pengembangan pendidikan anak usia dini akan lebih dikembangkan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan Holistik Integratif demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang. (zee)

