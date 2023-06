Soal Ujian PAT PAI Kelas 5 SD Semester 2 Terbaru Dilengkapi Kunci Jawaban Bagian 2

POS-KUPANG.COM - Siswa kelas 5 SD dapat mempersiapkan diri mengikuti Ujian Penilaian Akhir Tahun atau PAT tahun 2023.

Berikut contoh soal Ujian Sekolah untuk PAT mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI ) untuk kelas 5 SD terbaru.

Contoh soal ujian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini dilengkapi kunci jawaban.

Tetapi alangkah baiknya, siswa mengerjakan contoh soal ujian terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.

Baca juga: Soal Ujian PAT PAI Kelas 5 SD Semester 2 Terbaru Dilengkapi Kunci Jawaban Bagian 1

Adapun contoh soal ini dibuat sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak kelas 5 SD.

Berikut 15 Soal PAT mata pelajaran PAI Kelas 5 SD Terbaru 2023 dilansir dari Tribunnews.com.



Soal

1. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad saw. adalah Surah ....

a. Al-Baqarah ayat 1-5

b. Ali-Imran ayat 1-7

c. Al-'Alaq ayat 1-5

d. Al-Ikhlas ayat 1-4

Jawaban: c

2. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara ….

a. serentak

b. sekaligus

c. berangsur-angsur

d. cepat

Jawaban: c

Baca juga: Soal Ujian Akhir Sekolah Pelajaran PKN Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka 2023 Bagian 1

3. Kitab injil diturunkan kepada Nabi ....

a. Dawud a.s.

b. Isa a.s.

c. Musa a.s.

d. Muhammad saw.

Jawaban: b