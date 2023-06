Soal Ujian Akhir Semester Bahasa Inggris SMP Kelas 7 dan Kunci Jawaban Soal PAS Semester 2

POS-KUPANG.COM - Ujian Kenaikan Kelas ( UKK) atau Penilaian Akhir Semester ( PAS ) makin dekat, ayo belajar dari contoh Soal PAS, Soal UAS, Ujian Semester 2 pelajaran Bahasa Inggris bagi siswa SMP Kelas 7,

Semakin banyak belajar dari contoh Soal PAS maka pengetahuanmu akan semakin baik karena Soal UAS yang bervariasi.

Menjajal kemampuanmu untuk mengikuti UKK dengan melakukan evaluasi hasil kerjamu Soal PAS yang berada di dalam artikel ini. Semakin banyak Soal UAS yang benar maka semakin baik pemahamanmu terhadap materi Bahasa Inggris semester 2 ini.

Materi Soal UAS, Soal PAS dan Kunci Jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

A. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. You can put the food in the . . . .to keep it fresh and cold.

A. Microwave B. Refrigerator C. Stove D. Rice Cooker

2. My classmate always smiles and has many friends. She is . . . . .

A. Clumsy B. Healthy C. Friendly D. Lazy

3. A place where aircraft regularly take off and land, with buildings for passengers to wait in.

A. Gas station B. Train station C. Airport D. Parking Area

4. . . . . many people standing outside the movie theater.

A. There is B. There are C. There D. Is there