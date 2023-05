Krisdayanti Nempek Raul Lemos , Wajah Ibuna Aurel Hermansyah Disorot Natizen: Lelah Terus Diplester

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti terus berjuang melawan usia yang semakin tua. Istri Raul Lemos itu tak henti berupaya menjaga agar tubuh dan wajahnya tetap terlihat awet muda

Ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu sampai rela mengeluarkan bayak uang untuk suntik DNA ikan salmon hingga membeli peralatan make up mahal demi menut wajahnya semakin tua dan mengerut

Kali ini, mantan istri Anang Hermanyah itu membagikan wajah cantinya saat bersama Raul Lemos di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dan, wajah Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta pun disorot . Wajah Krisdayanti dianggap sudah mulai terlihat lelah

Sang diva pun harus menambal wajahnya dengan make up tebal

Dalam unggahan itu, Krisdayanti yang menulis caption *** Wish You The Best

Natizen pun menyoroti wajah cantik Krisdayanti

@lii__liu55 *** Kulit wajah mimi terlihat lelah, terus di di plaster make up yg tebal. Take it easy di usia sekarang

@umiard66 *** Alisnya kelebaran..kegedean

@aprilcantik *** Pasangan yg serasi...sehat dan rukun smpi tua ya mbak KD juga mas gantengnya..Gbu

@mayasaputri308*** Alis nya Mimi ko guedeeee bngt tooh mi....

@budimanmardianti *** Masih muda dan awet mbak Yuni KK nya itu aku suka melihat mbak Yuni

@kenysoebeno *** Sehat, rukun, sukses dan bahagia selalu mimi KD dan pak Raul Lemos aamiin

@emas_hapsari *** Sehat dan bahagia selalu buuk KD dengan pak Raul