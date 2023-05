Krisdayanti Tampil Memukau Hingga Ameena Bengong, Gemmi Dupuji Latihan Sambil Gendong Cucu

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti terus latihan untuk mempersiapkan konser di Singapura 24 Mei mendatang

Meski sibuk dan capek, istri Raul Lemos masih menyempatkan diri untuk menggendong Ameena Hanna Nur Atta saat latigan

Dan, respon putri pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itupun bikin gemas

Suara sang diva indonesia yang menawan itu sampai membuat Baby Ameena bengong

Aktivitas Krisdayanti saat latigan bareng Erwin Gutawa itu dibagikan di akun instaramnya @krisdayantilemos

Nampak Krisdayanti yang menggendong dan memangku bayi usai satu tahun itu pun mencuri perhatian natizen

Para natizen pun mendoakan agar konser Krisdayanti di Singapura nanti bisa sukses

Dalam aunggahannya di @krisdayanntilemos , ibunda Amora Lemos dan Kellen Lemos itu menulis

*** Today’s rehearsal

See you singapore! 24.05.2023 at The star theatre

Natizen pun memuji Krisdayanti yang memangku Babay Ameena meski sedang capek. Dan, mendokan agar konser mantan istri Anang Hermansyah itu berlangsung lancar

@72rosamni *** Bismillah lancar konsernya gemmi

@_fdzla *** Semoga diberikan kelancaran dan sukses

@dwaynday *** Sukses konsernya Mimi & TAF

@ krisdayantiupdate *** Aaaa senengnya di temenin putu