Soal PAS Bahasa Inggris SMP Kelas 7 dan Kunci Jawaban Soal UAS Semester 2, Ujian Kenaikan Kelas

POS-KUPANG.COM - Ujian Kenaikan Kelas / Ujian Semester 2 / Penilaian Akhir Semester ( PAS ) bagi siswa SMP semakin dekat. Ayo persiapan dirimu. Inilah contoh Soal PAS atau Soal UAS ( Ujian Akhir Semester 2 ) untuk siswa kelas 7 SMP.

Artikel ini menyampaikan contoh Soal PAS, Soal UAS pelajaran Bahasa Inggris dan dilengkapi dengan Kunci Jawaban

Saran bagi adik-adik SMP agar mengerjakan contoh Soal PAS dan setelah itu baru mencocokkannnya dengan Kunci Jawaban yang tersedia

Inilah contoh Soal PAS Bahasa Inggris SMP Kelas 7



PILIHAN GANDA

The text is for no 1-2

Rini: Look at the giraffes. They have curly eyelashes.

Dina: Yes, thye do. Their eyelashes are adorable.

Rini: And look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies.

Dina: Guys, do you know that each zebra has different pattern?

Rini: They do? That's very interesting!

1. What do they say about the animals?

A. Sita says that giraffes have curly eyelashes

B. Andri says that each zebra has the same pattern

C. Sita says that giraffes have black and white stripes

D. Dini says that zebras have curly eyelashes

Jawaban: A

2. “Their eyelashes are adorable.” What is the synonym of the underlined word?

A. Ugly

B. Awful

C. Beautiful

D. Bad

Jawaban: C

The text is for no 3-6