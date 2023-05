Lapas Kalabahi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, ALOR - Lapas Kalabahi mengadakan rapat evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023, bertempat di aula Lapas pada Sabtu, 13 Mei 2023. Hal ini menjadi atensi penting Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kalabahi, Yusup Gunawan dan diikuti oleh seluruh pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan staf.

"Hari ini, saya ingin tahu progres kerja dan kinerja masing-masing seksi dalam periode Triwulan II Tahun 2023, sehingga apa yang belum dan akan dilaksanakan, dapat segera diselesaikan," ujar Yusup Gunawan.

Yusup Gunawan juga meminta agar segala hal yang dibahas pada masing-masing seksi dapat dituangkan dalam laporan Triwulan II sebagai bahan pertanggungjawaban.

Dirinya berharap agar masing-masing seksi dapat lebih tertib administrasi karena menurutnya, hal tersebut merupakan pertanggungjawaban otentik di atas kertas.

Selanjutnya, pembahasan dilakukan pada masing-masing seksi yang dimulai dari Sub Bagian Tata Usaha yang membahas tentang capaian kinerja urusan umum serta urusan kepegawaian dan keuangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang membahas tentang capaian kinerja pada Sub Seksi Keamanan serta Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Kemudian, pembahasan berlanjut pada Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja yang membahas tentang capaian kinerja pada Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Sub Seksi Perawatan, dan Sub Seksi Kegiatan Kerja. Pembahasan berakhir pada capaian kinerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Usai melakukan pembahasan, Kalapas Kalabahi, Yusup Gunawan memberikan apresiasi kepada masing-masing seksi atas capaian yang sudah diraih dalam program kerja Triwulan II ini.

Yusup juga meminta mereka agar segera melaksanakan beberapa kegiatan yang belum diselesaikan, sehingga menurutnya seluruh kegiatan yang sudah ditargetkan dalam periode Triwulan II Tahun 2023, dapat diselesaikan tepat waktu.

Kalapas Kalabahi berharap agar Para Kepala Seksi dan Kasubsi atau Kaur dapat lebih cepat melaksanakan program kerja yang sudah ditargetkan dengan selalu membangun komunikasi yang instens dengan staf serta mampu membagi tugas sesuai porsi stafnya masing-masing.

"Saudara-saudara Kepala Seksi dan Kasubsi atau Kaur untuk segera menyelesaikan program kerja yang sudah ditargetkan dalam Triwulan II ini. Bangun komunikasi yang intens dan segera perintahkan staf untuk mengerjakannya. Dibagi tugas sesuai porsinya masing-masing, sehingga cepat diselesaikan," tegas Yusup.

Lebih lanjut, Yusup menerangkan bahwa dalam waktu dekat, di Lapas Kelas IIB Kalabahi akan dilaksanakan kegiatan simulasi penanganan bencana kebakaran sebagai bentuk mitigasi risiko bencana bersama pihak Badan Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Alor.

Yusup meminta agar seluruh pegawai dapat mengikutinya, sehingga mampu melakukan penanganan bencana kebakaran, apabila kejadian tersebut terjadi di dalam Lapas.

"Saya melihat bahwa sampai saat ini, Lapas Kalabahi berada dalam keadaan aman dan tertib, pelayanan publiknya sudah bagus, serta lingkungan kantor sudah sangat bersih. Namun, belum tentu akan terhindar dari bencana apapun itu. Kita tidak mendoakan hal tersebut terjadi, tetapi sudah menjadi kewajiban kita untuk membekali diri dalam melakukan penanganan bencana di tempat tugas. Itulah yang disebut dengan mitigasi risiko di lingkungan kantor. Mohon menjadi perhatian agar seluruh pegawai dapat mengikutinya," ungkapnya.

Kalapas Kalabahi menghimbau agar seluruh pegawai dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder karena menurutnya, apabila dalam pelaksanaan tugas, ada tusi yang berkaitan dengan tusi stakeholder, dapat lebih cepat melakukan koordinasi untuk melaksanakannya secara bersama-sama. (cr.19)

