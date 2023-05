Krisdayanti Ucapkan Happy Mother Day, Nenek Aurel Jadi Sorotan , Natizen Sebut Cantik dan Awet Muda

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti tak pernah merlupakan jasa sang ibu Rachma Widadiningsih yang sangat berjasa dalam mendidik hingga diirnya menjadi terkenal kini

Istri Raul Lemos itu mengucapkan Selamat Hari Ibu Internasional Berbahasa Inggris, Happy Mother Day 14 Mei

Dia Krisdayanti yang juga ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos hingga Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu merangkul sang ibu dan sang kakak , Yuni Shara

Ketiga merupakan para ibu dengan kesuksesan masing-masing

Bagi Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah , sosok ibu Rachma Widadiningsih merupakan sosok yang hebat karena bisa mengantar tiga putrinya menjadi wanita sukses higga menjadi ibu

Dia Krisdayanti pun mengucapkan Happy Mother Day di akun instgramnya dengan membagikan pose bersama sang ibu dan sang kakak, Yuni Shara

Natzen memuji Rachma Widadiningsih yang masih awet muda dan tak kala cantik dengan dua anak perempuan yang juga artis tersebut

Dalam unggahan di akun instagram @krisdayantilemos , diva indonesia itu menulis ***

Happy Mother Day

Buat mama mama hebat dimanapun berada yaaaa

Natizen malah fokus wajah Rachma Widadiningsih yang masih nampak awet muda dan cantik

@andinieffendi *** Happy Mother’s Day Mimi, mba Yuni dan ibu hebat kalian

@eleanorameera123 *** Happy mothers day to me, yg baru beberapa hari melahirkan anak ke dua. Biar pun suami atau siapapun gk ada yg ngucapin tapi aku merasa diriku sendiri sangat hebat, aku berterimakasih kepada tubuhku yg bisa menahan sakit dan melahirkan bayi 4 kg secara normal. Aku ingin sekali diberikan kue tart sama suami, dari hamil smpe sekarang belum kebeli, mungkin krna keinginan ibu tidak sepenting kebutuhan anak. Tapi gpp. Aku tetap bangga dengan apa yg sudah terjadi dalam hidupku.. Happy mother day to all super mom

@tania_mochi *** Happy mother's Day Mimi, bunda yuned, oma Dan semua nya

@yuliacahya56 *** Mothers day sma hari ibu beda yah?

