Krisdayanti Rangkul Dua Anak Lakinya yang Bernajak Dewasa, Natizen Sebut Kellen Mirip Ijel

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti kini empat anak dari dua pernikahan dua pria berbeda. Dua anak yaitu Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah merupakan hasil pernikahan dengan Anang Hermansyah

Dua anak lagi yaitu Amora Lemos dan Kellen Lemos merupakan dua anak dari pernikahannya dengan Raul Lemos

Hingga kini, Krisdayanti masih setia dengan rumah tangga keduanya bersama pria Timor Leste tersebut

Meski punya dua anak dari dua keluarga, hubungan diva indonesia itu tetap baik bersama keluarganya itu

Kali ini, Krisdayanti membagikan kedekatan dirinay bersama dua anaknya yang kini beranjak dewasa dan remaja, Azriel Hermansyah yang bisa disapa Ijel dan Kellen Lemos

Kedekatan mereka dibagikan Krisdayanti yang juga Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu di akun instagramnya @krisdayanti

Dalam unggahannya sosok yang juga Anggota DPR RI itu menulis caption

I have boys on my sides

Slide 3 ngak tahan apaannn sihhhh kok hobby nya jg sama kayak Gemmi .

Pasti gara gara mama ya

Natizen pun memuji kedekatan mereka, hingga ada yang menyebut Kellen mirip Ijel yang merupakan nama panggilan Azriel Hermansyah

@intanlangngi *** Jiel sama Kelen mirip e

@ayuminarty *** Kelen mirip jiel... Bahagia selalu gemii dan anak2

@rida.fio *** ameena poni nya lucu bgt,rata gt

@islmdna_zr *** Mamanur ketutup kerupuk

@lapor_ah *** yg lgi megang krupuj gumus bnget

@bam2205 *** Kelen mirip sekali dengan ziel tpi idung nya kelen sm dengan aurel lancip bagus