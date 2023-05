Hotman Paris Terima Aduan Istri Pilot, Suami Selingkuh dengan Pramugari,Sikap Maskapai Bikin Nyesek

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris menerima pengaduan dari seorang istri Pilot. Sosok yang tak disebut namanya itu meneyebut suaminya diduga berselingkuh dengan seorang Pramugari dari perusahaan maskapai swasta yang sama dengan suami

Wanita itu menyebut, suaminya dengan sengaja membawa wanita yang diduga Pramugari itu ke rumah saat dirinya sedang berduka

Wanita tersebut mengungkapkan dirinya harus pulang kampung lantaran ayahnya meninggal. Namun saat sedang beduka, ia mendapati laporan dari temannya mengenai perselingkuhan sang suami dengan Pramugari

"Saat di Jaan Tol di Surabaya , seorang istri Pilot nangis-nangis telepon Hotman. Katanya saat pulang kampung karena bapakanya meninggal , dia curiga atas laporan temannya bahwa suaminya diduga selingkuh dengan seorang Pramugari dari perusahaan penerbangan yang sama," kata Hotman Paris di akun instagramnya @hotmanparisofficial

Baca juga: Hotman Paris Bagikan Tips Sukses , Singgung Bayar Cewek dengan KTP , Sindir Siapa?

Usai mencurigai suaminya berselingkuh, wanita itu kemudian pulang secara diam-diam dan benar saja. Ia mendapari ada wanita lain di rumahnya sementara sang suami masih terlelap tidur

"Akhirnya dia pulang secara diam-diam dan mendapati suami lagi tidur sedangkan Pramugari itu sedang merokok dengan santainya seolah-olah habis nene nene," ungkap Hotman

Kasus tersebut kemudian diadukan ke perusahaan maskapai tempat suaminya bekerja

Namun jawab Maskapai bikin wanita terkejut. Ternyata bukan kali pertama da laporan mengenai perselingkuhan sejumlah onum Pilot

Baca juga: Hotman Paris Bagikan Tips Sukses , Singgung Bayar Cewek dengan KTP , Sindir Siapa?

"Katanya di Maskapai itu sudah terlalu sering terjadi perselingkuhan begitu sehingga kalau ada pengaduan tidak ditanggapi. Oh my god , what happen," jelasnya

Dia Hotman Paris yang juga suami Agustianne Marbun dan ayah pengcara muda , Felicia Hutapea itu menyarankan agar sang istri pilor terus mengumpulkan bukti dan akan diberi nasehat lebih lanjut oleh sang pengacara

Natizen pun di geram dengan sikap sang Pilot yang diduga menduakan cinta sang istri

Baca juga: Hotman Paris Turun Tangan Bela Keluarga Wanita yang Tewas di Bandara Kualanamu, Somasi 6 Perusahaan

@kikymartha24 *** Selingkuh mah gak bisa di larang, yg bisa ngeberentiin selingkuh cuma kesadaran peselingkuh yg bisa ngobatin dirinya plus impoten wkwkwkwk

@royan110617 *** Namanya Pilot pacaran sm Pramugari itu udah hal yg lumrah.dr kajadian itu makanya saya memutuskan untuk tdk menjadi Pilot alhamdulillah saya skr jd ojek pangkalan

@ava_rad29 *** Bang hotman jika andre memberitahu bang hotman otak chinese medan ,maka ava akan memberitahu otak chinese huaren kepada bang hotman ,supaya posisinya masih tetap dicair ,ada hal yang tidak andre tahu mengenai chinese huaren hakka ,coba bang hotman tanyakan kepada andrew apa arti dari kata kata ini ava bahasa huaren hakka " co nyin oi hang san ,oi to chien sung chang hiau emyau yiu mo ho tong e ,he peemka to co ho ,koli hangsan he yittiet yiu shiu cho chiap e ,tanyakan kepada andre apa arti bahasa ini ?