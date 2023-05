Hotman Paris Bagina Tips Sukses , Singgung Bayar Cewek dengan KTP , Sindir Siapa?

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris membagikan tips agar sukses seperti dirinya. Sang pengacara kondang itu mengajak semua pihak yang ingin sukses untuk bisa mengubah pola pikir

Ungkapan suami Agustianne Marbun dan ayah pengacarah muda , Felicia Hutapea itu juga menyindir orang yang hanya bisa nyinyir namuyn tak pernah sesukses dirinya

Ungkapan Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu dibagikan di akun instagramnya @hotmanparisofficial

Dia Hotman Paris dalam video singkatnya mengatakan " Kenapa Kau belum sukses . Jawabannya hanya satu , Karena kau belum bisa dan belum mau merubah cara berpikirmu Kunci kesuksesan itu memang di otak kamu . Kalau kau belum merubah itu yang menyebabkan kau tidak sukses."

Sementara dalam caption, Hotman Paris melalui instagram @hotmanparisofficial

Ungkapan Hotman Paris seakan menyindir seseorang yang kini sedang berseteru dengan dirinya

*** Ha ha ada juga sukses bayar cewek dgn KTP

Natizen pun mengapresiasi pernyatana Hotman Paris

@evn_hfd *** Jadi pengusaha sukses kadang2 butuh privilage dan menjadi karyawan di Perusahaan kadang2 butuh orang dalam/koneksi, seseorang bakal jadi miskin/biasa saja gak mungkin semua orang jadi kaya raya, seseorang bakal menjadi penerima sedekah dan seseorang bakal jadi pemberi sedekah.

“Life is not fair, get used too it”

@freddysidaurukk *** paten pak hotman panutan dalam bekerja ini

@cheri_cheto *** Betul bang,baru merubah pola pikir banyak banget pilihan hidup . Disanalah mulai masalah silih berganti

@mommy.ga138 *** Pengen sukses tp syg g ada yg modalin

@nasrulhidayat687 *** Semangat bang, kami semua mendukung bang Hotman event wanita yg jatuh tewas dr lift

@wenianggiii *** Cara berfikir dan cara bertindak itu harus balance untuk perubahan yang lebih baik