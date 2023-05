HUT ke- 50, Prodia Kupang Beri Promo Diskon Pemeriksaan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Siti Soleha Oang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam memeriahkan HUT ke-50 Prodia yang jatuh pada 7 Mei 2023 lalu, Prodia Kupang memberikan diskon promo kesehatan sekaligus memperkenalkan transfomasi digital layanan Prodia Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memudahkan pelayanan.

Dalam Kegiatan tersebut Prodia mengambil tema “Personal And Precice Partner For Your Health”.

Maria Tassy Icy Bere Mau selaku Branch Manager Prodia Kupang menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan mengajak masyarakat semua beserta pelanggan Prodia untuk melangkah lebih maju serta mencapai hidup sehat optimal bersama Prodia sebagai mitra kesehatan yang dapat diandalkan.

“Saat ini kita merayakan ulang tahun Prodia yang ke 50 tahun, kami mengadakan semacam bansos , yakni memberikan keringanan biaya untuk 50 pelanggan pertama dan ada periodenya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 pasien datang ke Prodia. Namun periode dari setelah tanggal 8 sampai tanggal 31 memberikan keringanan biaya melalui aplikasi,” ujar Novi begitu sapaannya kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 10 Mei 2023.

Dikatakan, untuk perihal pelayanan secara digital, pelanggan Prodia dapat mengakses aplikasi U By Prodia untuk dapat mendaftar, mengecek hasil, klonsultasi dokter dan mengecek status kesehatan serta penjelasan fungsi tes yang akan diambil.

Selain itu, lanjutnya, Prodia juga menyediakan layanan Home service untuk mempermudah pelanggan sibuk atau tidak ingin mengantri.

“Selain tadi ada bansos kami juga akan mengadakan seminar Nasional Ilmiah yang akan diadakan pada tanggal 13 Mei 2023 dengan pemeriksaan Genomik untuk memeriksakan prediksi resiko kesehatan masing-masing pelanggan sesuai pemeriksaan genetik masing masing dan beberapa pelanggan Prodia dan instansi yang akan di libatkan juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PT Prodia Widyahusada Tbk. Laboratorium klinik Prodia didirikan pertama kali di Solo pada 7 Mei 1973 oleh beberapa orang idealis berlatar belakang pendidikan farmasi. Sejak awal, Andi Widjaja beserta seluruh pendiri lainnya tetap menjaga komitmen untuk memersembahkan hasil pemeriksaan terbaik dengan layanan sepenuh hati.

Sebagai pemimpin pasar, sejak 2012 Prodia merupakan satu-satunya laboratorium dan klinik di Indonesia dengan akreditasi College of American Pathologists (CAP).

Seluruh cabang Prodia telah mendapatkan akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya dari College of American Pathologist (CAP), sebuah Lembaga profesi bidang laboratorium kesehatan di Amerika Serikat yang mendapatkan pengakuan internasional – selama 10 tahun berturut-turut.

Dengan Akreditasi CAP ini, kualitas standar suatu Laboratorium klinik dinilai berdasarkan acuan Internasional, karenanya hasil Prodia dapat dipergunakan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Sehingga kualitas hasil tes dari laboratorium Prodia sejajar dengan laboratorium internasional. (Cr 18)

