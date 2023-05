Venna Melinda Peringatkan Wanita Calon Istri Verrel, Boleh Paling Cinta Tapi Sang Ibu Lebih Lama

POS KUPANG.COM -- Venna Melinda memberikan peringatan pada para wanita yang bakal menjadi istri putranya Verrel Bramasta

Modal wajah tanpam dan tajir, tentu saja banyak wanita yang tergila-gila pada putra sulung Venna Melinda dari pernikahan dengan Ivan Fadilla itu

Dan, tak ingin kehilangan kasih sayang sang putra, Venna Melinda yang juga ibunda Athalla Naufal dan Vania Athabina itu memberikan peringatakan pada calon mantu

Bagainya, siapapun calon istri Verrel Bramasta akan memberikan cinta pada Verrel, namun perlu diketahii bahwa Verrel Bramasta juga punya sosok itu yang begitu mencintai anaknya dari sejak dalam kandungan hingga punya istri dan anak-anak kelak

Ungkapan bernada peringatan itu disampaikan Venna Melinda di akun instagramnya @vennamelindareal dengan majang pose Venna Melinda bersama Verrel Bramasta

Baca juga: Venna Melinda Puas Ferry Irawan Dituntut 1 ,5 Tahun Penjara, Harapan Sang Mantan Dihukum Terwujud

Dalam unggahan itu, Venna Melinda menulis *** “A man loves his sweetheart the most, his wife the best, but his mother the longest…… Love you kakak @bramastavrl

(“Laki-laki yang paling mencintai kekasihnya, istrinya yang terbaik, tapi ibunya yang paling lama…… Love you kakak @bramastavrl)

Natizen pun memuji kebersamaan ibu dan anak itu

@sutisna075 *** Masyallah bunda tercinta, Bundaku tersayang @vennamelindareal cantik banget dan Kaka @bramastavrl ganteng banget dan semoga bunda dan kakak Verrel selalu diberikan kesehatan kekuatan kebahagiaan dan panjang umur dan sukses selalu dan banyak rezeki

@bramastavrl *** Love u mama

@ingridnanda21 *** Amin . Barakallah.. Semoga Sehat selalu n panjang umur n panjang rezeqi nya.amin

Baca juga: Ferry Irawan Dianggap Sudah Membuat Venna Melinda, Jaksa Anggap Pantas 1 Tahun 6 Bulan Penjara

@hajipurwa *** Assalamualaikum.. semoga Kuat dan Bahagia dengan Anak2 nya. Aamiin YRA

@rhatu_ayudewi *** Anak laki laki pertama adalah cinta sejati ibunya pun sebaliknya

@napolli11 *** Ya allah smg verrel segera menemukan jodoh yg terbaik dr allah swt.yg sholehah yg bisa tambah dekat kpd allh swt. Dn agama Amiin......

@triastuti1717 *** Cinta mom tak akan tergantikan sampai kapan pun sehat" y