KTT ASEAN Summit 2023 - Arab Saudi, Panama, dan Spanyol Minta Jadi Mitra ASEAN

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Tenggara atau KTT ASEAN atau ASEAN Summit ke-42 resmi dimulai di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, NTT, Indonesia, Selasa 9 Mei 2023. KTT ini akan berlangsung hingga Kamis 11 Mei 2023.

Menjelang KTT tersebut, ada tiga negara yang tengah mengajukan diri menjadi mitra ASEAN, yaitu Arab Saudi, Panama, dan Spanyol.

Keinginan negara-negara tersebut menjadi mitra kerja sama ASEAN diungkapkan oleh Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Sidharto Suryodipuro.

"Yang sudah siap adalah Arab Saudi, Panama, dan Spanyol," kata Sidharto dalam konferensi pers di media Center KTT ASEAN ke-42, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 8 Mei 2023) malam.

Sidharto mengungkapkan, topik tersebut dibahas dalam pertemuan Senior Official's Meeting (SOM) pada Senin.

Diketahui, pertemuan SOM merupakan bagian sebelum acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang terselenggara pada 10-11 Mei.

"Para senior membahas kesiapan beberapa negara lain yang akan aksesi pada tahun ini," ucapnya.

Adapun untuk menjadi mitra kerja sama, ketiga negara tersebut perlu menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Mitra ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC).

Baca juga: Jelang KTT ASEAN Summit 2023 Jokowi Bicarakan Tiga Poin Penting

Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara pertama kali ditandatangani pada tahun 1976.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, tengah berkoordinasi terus-menerus agar traktat bisa ditandatangani pada tahun ini.

"Indonesia sebagai ketua sedang koordinasi dengan mereka, kesiapan tiga negara tersebut untuk menandatangani traktat tersebut pada tahun ini," jelas Sidharto.

Sebagai informasi, keketuaan Indonesia dalam ASEAN mengusung tiga pilar utama yang dimajukan.

Pertama, yaitu pilar ASEAN Matters.

Dalam pilar ini, Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap relevan, mampu menghadapi tantangan ke depan, menjadi motor stabilitas, dan perdamaian Kawasan.