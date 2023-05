Soal Ujian Semester 2, Soal PAS Bahasa Inggris SD Kelas 3 dan Kunci Jawaban Ujian Kenaikan Kelas

POS-KUPANG.COM - Waktu untuk Ujian Kenaikan Kelas ( UKK ) atau Penilaian Akhir Semester ( PAS ) / Ujian Akhir Semester ( UAS ) semakin dekat, ayo belajar mempersiapkan diri dengan mengerjakan contoh Soal PAS / Soal UAS di bawah ini

Artikel ini menyajikan mengenai contoh Soal UAS / Soal PAS bagi SD Kelas 3 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

Bukan hanya contoh Soal UAS / Soal PAS tapi juga dilengkapi dengan Kunci Jawaban.

Dalam contoh Soal PAS bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Adik-adik SD Kelas 3 jawab dulu pertanyaannya setelah itu baru mencocokkannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia ya

Semakin banyak adik-adik benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Bahasa Inggris.

Contoh Soal PAS Bahasa Inggris SD Kelas 3

1. This car is …. (hijau)

A. Red

B. Blue

C. Green

D. Pink

Jawab : c

2. Ali : Where do you buy a lot of vegetables?

ana : i buy vegetables in the…..

_

A. Market