Renungan Harian Kristen Minggu 7 Mei 2023, Yesus Batu Penjuru

Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. ~ Efesus 2:20 ~

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Kristen, Minggu 7 Mei 2023 dengan judul Yesus Batu Penjuru, merujuk pada Kitab 1Petrus 2:1-10.

Artikel ini dikutip dari buku Renungan Harian Suluh Injil Ratapan dan Pengharapan yang diterbitkan Gereja Masehi Injili Timor ( GMIT ).

POS-KUPANG.COM telah mendapat izin dari Pdt Eka Mozes, anggota Tim Penyusun Renungan Harian Suluh Injil edisi Mei dan Juni 2023.

Simak selengkapnya Renungan Harian Kristen:

Istilah batu penjuru sedikit membingungkan orang modern, terkait padanannya dengan bangunan modern. Apakah batu penjuru memiliki makna sama dengan pondasi?

Dalam konstruksi bangunan di zaman Alkitab, batu penjuru adalah sebuah batu utama yang diletakkan di sudut bangunan (batu penjuru, Ing: the head of the corner).

Biasanya bentuk dan kondisi batu ini yang paling besar, kokoh dan rapi.

Batu ini juga memiliki fungsi sebagai batu ukur, sehingga ia menjadi penentu untuk kelurusan bangunan, sekaligus menjadi salah satu bagian dari pondasi bangunan.

Kita dapat memahami keunikan dari batu penjuru, bahwa ia tidak sama persis dengan pondasi, namun ia sangat menentukan dasar bangunan.

Dengan merujuk kepada penggunaan istilah ini di dalam kitab Yesaya, maka kita akan memahami bahwa yang dimaksudkan dengan “batu penjuru” adalah dasar yang kokoh dari sebuah bangunan, tetapi ia berbeda dari pondasi.

Dalam kaitan dengan metafora gereja sebagai sebuah bangunan rohani, maka hendaknya kita memahami bahwa dasar gereja atau pondasi adalah para nabi dan para rasul, sedangkan batu penjuru yang menentukan kokohnya dasar bangunan itu ialah Kristus (1Kor 3:11).

Langkah Iman

Kehidupan orang percaya ibarat bangunan rumah rohani, yang hanya dapat berdiri kokoh dan bertahan jika dibangun di atas dasar iman kepada Sang Batu Penjuru.

Keberadaan gereja di tengah dunia menyatakan identitasnya sebagai bangunan rumah rohani yang mencerminkan siapa Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru bagi dunia.

Kehadiran gereja, bagi dunia sering disalahpahami sebagai batu sandungan. Di Bulan Budaya GMIT tahun 2023 ini, Gereja dipanggil dari dunia (kegelapan) tetapi harus berbeda dari dunia.

Gereja dipanggil dan dikhususkan untuk terus dibangun menjadi bait Allah, dimana setiap pribadi umat yang telah dikuduskan dengan darah Kristus menjadi imamat rajani (imam yang melayani, sekaligus raja yang memerintah di dalam gereja); setiap orang menjadi bagian dari suatu suku bangsa yang dikuduskan bagi Allah, dan setiap orang memandang dirinya sebagai milik kepunyaan Allah. Soli Deo Gloria. Amin! (*)

