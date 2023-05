Renungan Harian Kristen Kamis 4 Mei 2023, Orang Tepat di Waktu Tepat

Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. ~ayat 20 ~

Life must go on. Ini bukan judul lagu. Tetapi sebuah tekad hidup, ketika badai kedukaan seakan enggan berakhir, Rut dan Naomi memutuskan untuk melanjutkan hidup. Ada banyak ladang yang saat itu sedang menuai.

Sebagai anggota masyarakat dengan kondisi miskin, Rut memiliki kesempatan mengambil bulir jelai di ladang siapa pun.

Sekali lagi, tampak terjadi sebuah kebetulan ketika Rut pergi ke ladang milik Boaz yang ternyata memiliki hubungan darah dengan mendiang Elimelekh.

Alkitab pun menyebutkan istilah “kebetulan” (3). Tetapi selanjutnya, setelah mengenal Rut, maka Boas memberikan pesan agar Rut terus memungut jelai di ladangnya. Ia memberikan jaminan perlindungan bagi Rut.

Ketika Naomi tahu apa yang dialami oleh Rut, ia memanjatkan doa syukur kepada Allah dan memohon berkat untuk Boas.

Saat itulah Rut tahu bahwa Boas ternyata memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai penebus bagi keluarga Elimelekh yang ditinggal mati.

Nyatalah bahwa bukan sebuah kebetulan ketika Rut pergi memungut berkas jelai yang terjatuh di ladang milik seorang yang tidak dikenalnya.

Tuhan Allah sudah menyiapkan seorang yang tepat, di waktu yang tepat, di musim menuai. Semua itu tentu tidak disadari oleh Rut dan Naomi, juga Boas sendiri.

Allah yang tampak kejam di pasal 1, dengan menghukum, ternyata adalah juga Allah yang sedang merancang dan menata sebuah kehidupan terbaik yang tidak disadari oleh orang-orang yang menjalani “skenario” indah ini.

