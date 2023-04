Penguatan Kapasitas Manajemen, KSP Kopdit Ankara di Lembata Komit Prinsip dan Etika Dasar Koperasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - KSP Kopdit Ankara mengadakan penguatan kapasitas bagi pengurus, pengawas dan tim manajemen selama tiga hari di Aula Ankara, Lewoleba, 13-15 April 2023.

Mereka mengundang tokoh gerakan koperasi di Indonesia sekaligus mantan Wakil Presiden Koperasi Kredit tingkat Asia Tenggara, Romanus Woga.

Dalam pertemuan hari kedua, Romanus Woga mengingatkan kembali di hadapan seluruh manajemen Kopdit Ankara perihal etika dasar dan prinsip dasar koperasi atau Credit Union. Etika dasar Credit Union yakni Satu Untuk Semua.

Semua Untuk Satu (One For All. All For One) dan prinsip dasarnya yakni tidak untuk cari untung, tidak untuk derma tetapi semata untuk pelayanan).

“Kalau kita tinggalkan etika dan prinsip ini maka habislah koperasi itu. Dasar ini penting sekali,” Romanus berpesan.

Menanggapi hal ini, Yohanes Tehe, Bendahara Kopdit Ankara, berujar, salah satu tujuan penguatan kapasitas yang sedang diselenggarakan itu merupakan bagian dari upaya manajemen memastikan kalau KSP Kopdit Ankara tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip dasar itu.

“Hari ini kita punya satu komitmen untuk terus melestarikan nilai nilai yang dulu ada. Di era ini prinsip ini bisa diabaikan. Orang Credit Union harus tetap lestarikan ini dengan pendidikan terus menerus,” ucapnya.

Yohanes juga menekankan pentingnya kerja sama antar sesama koperasi. Tidak perlu melakukan persaingan yang tidak sehat.

“Kita harus menjiwai ini. Kita hindari persaingan yang tidak sehat. Sejauh ini kita tetap jaga ritme itu. Sebagai pengurus kita beri pemahaman kepada teman teman supaya bekerja sesuai prinsip itu,” Yohanes memastikan.

