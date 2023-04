Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris bersama Kunci Jawaban SD Kelas 6 Tahun Ajaran 2023

POS-KUPANG.COM - Berikut adalah kumpulan soal ujian sekolah Bahasa Inggris SD Kelas 6 tahun ajaran 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang ada dalam artikel ini sebagai bahan belajar menghadapi soal ujian sekolah 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawaban adik-adik seperti dalam tayangan di Pos Kupang Hari Ini

Berikut adalah kumpulan soal ujian sekolah Bahasa Inggris SD kelas 6 tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang ada dalam artikel ini sebagai bahan belajar

Berikan jawabanmu terlebih dahulu, selanjutnya sandingkan dengan Kunci Jawaban yang ada.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada guru.

Selain itu carilah berbagai referensi soal ujian sekolah lainnya untuk mengasah kemampuan adik-adik dalam belajar Bahasa Inggris.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD:

1. The sign mean ruang tunggu is ...

A. dinning room C. hospital

B. waiting room D. bedroof

Jawab : b



2. The sun shines in the....

A. west C. north

B. east D. south

Jawab : b

3. Have you ever visited to the Pangandaran?

A. mount C. reservoir

B. beach D. lake