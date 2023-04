Peringati HUT ke-77 TNI AU, Ini Pesan Danlanud El Tari ke Prajurit

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahun atau HUT ke 77 tahun. Di Pangkalan Udara atau Lanud El Tari ikut merayakan HUT kali ini.

Komandan Lanud (Danlanud) El Tari Marsma TNI Aldrin P. Mongan, bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan HUT TNI ke 77 di apron shelter Sukhoi Lanud El Tari Kupang, Senin 10 April 2023.

"Teruslah berlatih secara

bertingkat dan berlanjut dengan skenario yang realistis, trains as you fight and fight as you train,“ Marsma TNI Aldrin, saat membacakan amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Laksamana Yudo dalam amanatnya secara tertulis itu, menyampaikan bahwa selama 77 tahun, Angkatan Udara selalu hadir dalam setiap panggilan tugas Ibu Pertiwi, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Adapun tema HUT kali ini adalah " TNI Angkatan Udara kali ini adalah profesional, modern dan tangguh sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan".

Tema ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus selalu meningkatkan kemampuannya dalam rangka menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

"Sesuai tema tersebut saya perintahkan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara untuk selalu bersikap profesional," kataMarsma TNI Aldrin kembali membacakan amanat panglima TNI.

Prajurit juga diingatkan bahwa segala tugas dan tanggungjawab memiliki resiko yang tinggi, sehingga meskipun angkasa tempat bertugas sangatlah luas, namun tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun.

Usai upacara dilanjutkan dengan acara pemberian piagam penghargaan kepada kedua personel Lanud El Tari yang telah melebihi panggilan tugasnya saat melaksanakan survey pos perwakilan.

Pembagian hadiah lomba kebersihan dan demontrasi dari Karate dojo “Rajawali” Lanud El Tari serta demontrasi pengamanan dan penyelamatan VVIP yang dilaksanakan oleh Kipan C Yonko 466 Kopasgat.

Upacara peringatan ke-77 Hari TNI Angkatan Udara dihadiri para personel Lanud El Tari, Satrad 226 Buraen dan Kompi Senapan C Yonko 466 Kupang serta pengurus PIA Ardhya Garini Cab 14/D.II Lanud El Tari.

Sebagai rangkaian kegiatan peringatan, Lanud El Tari telah mengadakan donor darah, lomba kebersihan rumah dan mess, bakti sosial dan ziarah serta anjangsana ke para purnawirawan dan warakawuri.

Ada juga dan anjangsana ke keluarga Raja Bana yang memberikan gelar adat kepada Kasau di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. (fan)

