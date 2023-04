Alyssa Sudah Move On dari Al Ghazali , Kini Punya Kekasih Baru, Sang Pacar Lebih Keren dari Mantan

POS KUPANG.COM -- Mantan kekasih Al Ghazali , Alyssa Daguise yang gagal jadi mantu Ahmad Dhani dan Maia Estianty kini sudah move on

Dia Alyssa Daguise putusa dengan Al Ghazali langsung pergi ke Perancis usai putus dari kakak El Rumi tersebut

Namun siapa sangka, di tengah keterpurukannya, Alyssa Daguise justru mendapat kekasih yang bahkan lebih keren dari Al Ghazali

Kini, Alyssa Daguise itu bahkan kini terlihat sedang berbunga-bunga.

Bagaimana tidak, Alyssa Daguise diketahui akhirnya go public dan pamer pacar barunya.

Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Minggu (9/4/2023), gadis blasteran Indonesia-Perancis itu membagikan momen saat bersama sang kekasih.

Total ada 9 foto dan 1 video yang dibagikan oleh Alyssa Daguise yang memperlihatkan kolase kebersamaan bersama kekasih barunya itu selama ini.

PACAR BARU -- Postingan Alyssa Daguise perlihatkan sosok pacar baru (Instagram.com/@alyssadaguise)

Usut punya usut, postingan tersebut diunggah Alyssa Daguise bertepatan dengan hari ulang tahun sang kekasih.

Yang dalam postingan tersebut dicantumkan pula akun media sosial sang kekasih bernama @wilsn_94.

Alyssa bahkan tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun serta menuliskan pesan manis.

Di mana sang kekasih disebutnya sebagai sosok yang datang secara tak terduga dan membuat hidupnya makin berwarna.

"Happy birthday to the one who came into my life unexpectedly and made it colorful. my Aries twin flame. I pray you get everything your heart desires baby.

(Selamat ulang tahun untuk seseorang yang datang ke dalam hidupku secara tak terduga dan membuatnya berwarna. api kembar Aries saya. Saya berdoa agar Anda mendapatkan semua yang diinginkan hati Anda, sayang," tulis Alyssa Daguise.

Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, kekasih baru dari Alyssa Daguise diketahui merupakan seorang musisi.