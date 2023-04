Jelang Paskah, Warga Binaan Kristen Lapas Kalabahi Gelar Sabtu Sunyi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Menjelang Hari Raya Paskah yang akan dilaksanakan pada Minggu, 9 April 2023, seluruh warga binaan Kristen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi menggelar ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 8 April 2023.

Ibadah ini diikuti juga oleh pegawai beragama Kristen dan dilaksanakan di Gedung Gereja Zoar Lapas Kelas IIB Kalabahi, dengan rangkaian ibadah singkat.

Kegiatan dilanjutkan dengan nonton bersama film The Passion of The Christ yang menceritakan tentang penderitaan atau kesengsaraan Yesus Kristus di kayu salib, penebusan, dan keselamatan.

Ibadah Sabtu Sunyi atau yang dikenal dengan ibadah Pra Paskah adalah hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan sebagai persiapan perayaan Paskah.

Sabtu Sunyi merupakan momen dimana umat Kristen merayakan dan merenungkan kematian Kristus di kayu salib dan penguburan-Nya sebelum kebangkitan-Nya pada hari Minggu Paskah.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, Yusup Gunawan menyampaikan bahwa rangkaian ibadah perayaan Jumat Agung sampai pada ibadah perayaan Paskah yang akan dilaksanakan besok oleh warga binaan Lapas Kelas IIB Kalabahi selalu dipantau oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone.

Yusup mengatakan bahwa selama pemantauannya, ia melihat bahwa seluruh warga binaan Lapas Kelas IIB Kalabahi yang beragama Kristen mengikuti ibadah dengan aman, lancar, dan tertib serta menjadikan ibadah tersebut sebagai momen untuk merefleksi diri.

"Saya melihat bahwa warga binaan Kristen Lapas Kalabahi mengikuti ibadah dengan aman, lancar, dan tertib. Mereka benar-benar menjadikan ibadah Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan kemudian besok ibadah Paskah sebagai momen untuk mereka merefleksi diri. Momen untuk perenungan dan mengingat kembali bagaimana besarnya kebaikan Tuhan bagi mereka. Mudah-mudahan momen ini dapat membuat mereka sadar akan segala perbuatan yang telah mereka lakukan dan kembali ke masyarakat, mereka dapat berbuat baik dan tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum," pungkas Yusup. (cr19)

